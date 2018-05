Jeden z największych żaglowców świata zacumował w Świnoujściu





Ma ponad 114 metrów długości i 14 metrów szerokości. Kruzensztern - jeden z trzech największych żaglowców świata - zacumował w Świnoujściu. Jednostkę można zwiedzać za darmo do poniedziałku.

"Dar Młodzieży" ruszył w rejs dookoła świata. "Zachwyca pięknem" "Dar Młodzieży"... czytaj dalej » Rosyjski Kruzensztern zacumował w ten weekend przy Wybrzeżu Władysława IV w Świnoujściu. Na statek można było wejść już od godziny 10.

Kruzensztern to jeden z największych żaglowców świata. Wielkością dorównują mu tylko Sedov i Royal Clipper. Rosyjska jednostka ma ponad 114 metrów długości, 14 metrów szerokości i cztery maszty, z których najwyższy sięga 56 metrów.

"Pogromca wiatrów"

Statek ma ponad 90 lat. Zbudowano go w 1926 roku w stoczni J. C. Tecklenborg w Wessermünde w Niemczech. Początkowo pełnił rolę transportowca, który przewoził saletrę z Chile do Europy.

W 1946 roku statek został przekazany Związkowi Radzieckiemu w ramach odszkodowań po II wojnie światowej. Obecnie stacjonuje w Kaliningradzie i pełni rolę statku szkoleniowego dla młodych adeptów żeglarstwa.

Kruzensztern należy do rodziny tzw. windjammerów, czyli pogromców wiatrów, jak nazywano wielkie transoceaniczne statki towarowe o napędzie żaglowym. Ich powstanie było zwieńczeniem ery, gdy na morzach królowały jednostki napędzane wiatrem.

