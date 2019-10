Młody mężczyzna zmarł podczas interwencji policji. "Użyli paralizatora, kluczowe wyniki sekcji zwłok"

Foto: tvn24 Video: D. Stanisławski / TVN24 Wrocław

Przedłużenie śledztwa ws. nagrań z policyjnego tasera

14.06| Do połowy września prokuratorzy z Opola dają sobie czas na wyjaśnienie, czy policjanci zajmujący się sprawą Igora Stachowiaka nie przekroczyli uprawnień. Chodzi między innymi o to co działo się z nagraniami z paralizatora użytego wobec mężczyzny.

