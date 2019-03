Wymusił pierwszeństwo, nie dał motocykliście żadnych szans na uniknięcie zderzenia

Video: Bartosz Żurawicz / Fakty w Południe

Nietrzeźwy wbiegł pod koła, kierowca winnym wypadku. Bo...

Nietrzeźwy mężczyzna wbiegł na pasy na czerwonym świetle i uderzył go samochód. Kierowca został uznany za winnego i usłyszał wyrok. Jak wskazuje sąd, chociaż pieszy miał pół promila we krwi, to kierowca miał na liczniku o 13 km/h za dużo.

»