Budował szałas, znalazł pamiątki z 1945 roku. Po kilkudziesięciu latach wrócą do rodziny

Video: tvn24

14-latek odkrył w lesie pamiątki pruskiej rodziny

04.05| 14-letni Patryk podczas pobytu z rodzicami nad jeziorem postanowił zbudować w lesie szałas. Nagle zauważył zdjęcia, zegarek i całą masę dokumentów. Okazało się, że są to pamiątki pruskiej rodziny von Fincenstein. W 1945 roku musieli oni uciekać przed wojną. Zanim jednak opuścili dom, głowa rodziny Hans Joachim zakopał rodzinne pamiątki. Teraz, po kilkudziesięciu latach, wrócą one do jego najmłodszej córki.

»