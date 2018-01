Ich ciała przypominały jeden wielki siniak. Rodzice oskarżeni o usiłowanie zabójstwa dzieci

Video: TVN 24 Szczecin

Tak zmaltretowanych dzieci lekarze jeszcze nie widzieli....

10.02. W Sądzie Rejonowym w Drawsku Pomorskim rozpoczął się proces matki dwóch chłopców i jej konkubenta. Mieli pastwić się nad dwójką synów kobiety. - Wszystkie narządy możliwe do obicia, są obite. To właściwie nie mieści się w wyobraźni. Dorosły, młody mężczyzna miałby duże kłopoty, żeby to przeżyć – mówił Andrzej Melka, lekarz z koszalińskiego szpitala.

