Wszystkie dorosłe foki w ciąży. Bubas potrójnym ojcem

Foto: Michał Podgórski / Stacja Morska na Helu Video: tvn24

Polowanie na foki

25.06.| W programie o tym kto i dlaczego zabija foki i czy rzeczywiście to przez nie połowy w Bałtyku są coraz mniejsze. Tak twierdzą rybacy. I w Polsce i w Szwecji, choć tam fok jest znaczenie więcej niż u nas. O tym - jak duży to problem i dlaczego Szwedzi - słynący z dbałości o środowisko naturalne - zdecydowali się na tak radykalne rozwiązanie, jak odstrzał - o tym Cyprian Jopek rozmawiał z łowczynią bałtyckich fok - kobietą, która legalnie tylko w zeszłym roku odstrzeliła ich ponad 60. Legalnie i - co ciekawe - bez sprzeciwu organizacji broniących praw zwierząt.

»