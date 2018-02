Lodowe wibrysy - mróz dał się we znaki nawet fokom na Helu





Foto: Paulina Bednarek / Stacja Morska IOUG w Helu | Video: Stacja Morska IOUG w Helu Foce Ani zamarzły nawet wąsy

Ekstremalną temperaturę odczuli dziś nawet podopieczni stacji morskiej na Helu - fokom aż zamarzły wąsy, co na zdjęciach utrwaliła Paulina Bednarek z fokarium. Dziś na półwyspie temperatura oscyluje pomiędzy -8 a -9 stopni Celsjusza.

Foka Ania ma 20 lat i wiele mrozów już przeżyła. Mieszkanka fokarium na Helu dzisiaj stała się bohaterką zdjęcia, na którym widać jej całkowicie zmrożone wąsy. - Podobnie jak innym fokom zima jej nie straszna. Jest dobrze izolowana tkanką tłuszczową - przekonuje mgr Michał Bała ze Stacji Morskiej im. profesora Krzysztofa Skóry Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego.

Zdarza się także, że tym morskim ssakom zamarzają wąsy - prawidłowo nazywane wibrysami. Służą one do wykrywania ruchów wody, pomagają w orientacji i polowaniu na ryby. Na lądzie także bywają pomocne - stanowią bowiem zmysł dotyku, jednakże foka używa ich głównie w wodzie. - Jak się zwierzę zanurzy, to lód puszcza i wibrysy funkcjonują normalnie - uspokaja Michał Bała.

