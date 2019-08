Dziewczynkę uderzył w głowę, chłopca szarpał za rękę. Ksiądz prawomocnie skazany





Trzy tysiące złotych grzywny musi zapłacić ksiądz Henryk K. z Gryfina za naruszenie nietykalności cielesnej dwójki dzieci. Wyrok jest prawomocny.

Sąd Apelacyjny w Szczecinie utrzymał w piątek w mocy wyrok pierwszej instancji sprzed roku.

Wtedy to duchowny został skazany przez sąd w Gryficach na karę trzech tysięcy złotych grzywny. Duchowny został ponadto zobowiązany do wypłacenia po 500 zł zadośćuczynienia na rzecz pokrzywdzonych małoletnich oraz do pokrycia kosztów procesu.

W ocenie sądu drugiej instancji, który dzisiaj wydał wyrok nie było podstaw do kwestionowania wcześniejszej decyzji.

- Od oskarżonego, jako kapłana i pasterza kształtującego zachowania wiernych oczekuje się dotrzymania wysokich standardów zachowania. Przemoc fizyczna, szczególnie wobec dzieci i wyrażana publicznie, nie może być uznawana za dopuszczalną formę korygowania zachowań małoletnich - argumentował Krzysztof Zaremba, sędzia Sądu Okręgowego w Szczecinie.

Prokuratura wnosiła o to, by podwyższyć grzywnę do 5 tys. zł. Z kolei obrońca księdza K. wnioskował o przeprowadzenie nowych wniosków dowodowych.

Dwa dni, dwoje dzieci

Księdzu, oprócz grzywny, groziła nawet kara roku pozbawienia wolności.

Henryk K. został skazany za dwa zdarzenia z 2017 roku.

Najpierw, 19 kwietnia, miał uderzyć w głowę 14-latkę. Jak podają lokalne media, do zdarzenia miało dojść na terenie świątyni. Wtedy już sprawę zaczęła badać prokuratura.

12 sierpnia duchowny miał szarpać za rękę chłopca, który przewrócił się w pobliżu kościoła i odniósł powierzchowne obrażenia dłoni.

Wyrok jest prawomocny.

