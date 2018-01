Mógł mieć 50-60 lat. Niewykluczone, że to bezdomny. Szczecińscy policjanci próbują ustalić tożsamość mężczyzny, którego ciało znaleźli w Gryficach (woj. zachodniopomorskie). Biegli sądowi zrekonstruowali jego wizerunek na podstawie badań czaszki. Poznajesz go?

Łamali dzieciom kości, oblewali wrzątkiem. Prokuratura: to usiłowanie zabójstwa Gdańska... czytaj dalej » Biegli sądowi odtworzyli wizerunek zmarłego mężczyzny. Udało im się to na podstawie badań jego czaszki. Wszystko po to, by ustalić tożsamość tajemniczego mężczyzny.

Policjanci znaleźli go 20 września ub. r. Zwłoki leżały w rowie melioracyjnym w Gryficach (woj. zachodniopomorskie). Nie wiadomo kim był i jak zmarł. Udało się tylko ustalić, że nie został zamordowany.

- Ciało już dość mocno się rozkładało. Dlatego mimo zaangażowania policjantów w tę sprawę nie udało się ustalić tożsamości zmarłego - mówi nadkom. Aleksandra Śledziona, rzecznik zachodniopomorskiej policji.

Z zarostem i bez

Ale policjanci nie zamierzali się tak łatwo poddać. Poszli o krok dalej. Poprosili o pomoc biegłych z zakresu antropologii sądowej. To właśnie oni przeprowadzili rekonstrukcję wizerunku na podstawie badań czaszki.

- Ta metoda jest już dość powszechna. To prowadzący sprawę decyduje czy z niej skorzysta. Tak było w tym przypadku. Zrobiliśmy już wszystko co się dało. To jest ostatni krok - tłumaczy nadkom. Śledziona.

Szkielet mężczyzny był dość dobrze zachowany, więc biegły nie miał większych problemów z odtworzeniem jego wizerunku. Ekspertyzę zlecono na przełomie października i listopada, a już 18 grudnia trafił ona do policjantów.

Prawdopodobny wizerunek mężczyzny przygotowano w dwóch wersjach: z zarostem i bez. Policja właśnie opublikowała portret tajemniczego mężczyzny i prosi o pomoc w jego identyfikacji.

- Mężczyzna mógł mieć 50 - 60 lat. Niewykluczone, że mógł być osobą bezdomną, przebywającą w rejonie ul. Niekładzkiej w Gryficach - podejrzewają śledczy.

Każda informacja na temat mężczyzny z portretu może przybliżyć policjantów do odkrycia jego tożsamości.

Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości proszone są o kontakt z Komendą Wojewódzką Policji w Szczecinie, pod numerem telefonu 91-82-11-725, 91-82-11-740 lub 997. KWP Szczecin

