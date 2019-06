Policja: sprzedawali cukier przemysłowy jako spożywczy. 13 zatrzymanych

Foto: CBŚP Video: Pomorska Policja

Ukrył się w ścianie przed policjantami. 38-latek został...

25.03| Funkcjonariusze z gdańskiej komendy wojewódzkiej wraz z wejherowskimi policjantami zatrzymali 38-latka poszukiwanego za oszustwa. Mężczyzna od 6 lat ukrywał się przed organami ścigania. Policjanci znaleźli go na poddaszu domu w specjalnej skrzyni wbudowanej w ścianę. Wiele wskazuje na to, że zatrzymany najprawdopodobniej ma związek z kolejnymi przestępstwami dokonywanymi w sieci. Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności.

»