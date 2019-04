"Siatka oplatała mu głowę, poroże i szyję". Policjanci uwolnili daniela

Video: Wojtek / Kontakt 24

Jelenie przebiegały przez drogę. "Było majestatycznie"

1.04| Chmara jeleni przebiegała przez drogę. Zwierzęta nagrał pan Wojtek. - Zdecydowanie jest to nietypowe zdarzenie. Nie każdemu udaje się coś takiego zobaczyć. W piękny sposób przebiegały przez drogę, bardzo majestatycznie. Ja byłem tam tylko przejazdem, ale warto było przystanąć i to zobaczyć. Zwolniłem trochę i liczyłem je jak przebiegały. Naliczyłem 22 jelenie. To było piękne stado - opowiada kierowca.

