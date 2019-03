Chwila nieuwagi i starszy rowerzysta odbił się od auta. Film ku przestrodze

Burmistrz Goleniowa opublikował nagranie dramatycznie wyglądającego zderzenia 78-letniego rowerzysty z autem osobowym. Cyklista w tej sytuacji popełnił ewidentny błąd i został ukarany mandatem. Tylko łut szczęścia sprawił, że skończyło się na otarciach i siniakach.

W poniedziałek przed godz. 9 starszy mężczyzna jechał chodnikiem ulicą Andersa w Goleniowie (województwo zachodniopomorskie). Wprost z chodnika, nawet nie rozglądając się na boki, wjechał na przejście dla pieszych, wprost pod nadjeżdżający samochód.

Dziewięciolatek w ciężkim stanie po wypadku na quadzie Seria wypadków na... czytaj dalej » Choć prędkość auta nie była duża i kierowca zaczął hamować błyskawicznie, siła uderzenia odrzuciła starszego mężczyznę jak szmacianą lalkę. Sytuację nagrała kamera miejskiego monitoringu, a w mediach społecznościowych upublicznił ją Robert Krupowicz, burmistrz miasta.

Siniaki i mandat

Jak napisał burmistrz, zrobił to "ku przestrodze". "Chodnik to nie droga dla rowerów. A przez przejście dla pieszych rower PRZEPROWADZAMY, a nie przejeżdżamy nim, do tego nawet nie patrząc, czy droga wolna" – czytamy we wpisie Krupowicza.

Na szczęście rowerzyście nic poważnego się nie stało. Policjanci, którzy przybyli na miejsce nie mieli jednak wątpliwości, że, choć to on ucierpiał w zderzeniu, to wina jest po jego stronie.

– 78-latek jest sprawcą kolizji. Po pierwsze wjechał na przejście dla pieszych na rowerze, a tego nie można robić, trzeba zsiąść z roweru, a po drugie, co najważniejsze, w ogóle nie upewnił się, czy może wjechać na to przejście – komentuje nam podkom. Anna Gembala z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Został ukarany 250-złotowym mandatem.

