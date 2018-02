Wszedł na jezioro i wpadł pod lód





Foto: tvn24 | Mężczyzna wpadł pod lód na jeziorze Bedgoszcz

Mężczyzna wpadł pod lód na jeziorze Bedgoszcz w okolicy miejscowości Giżyn (pow. pyrzycki). Jest to trudno dostępny teren, dlatego straż musiała pieszo przenieść poszkodowanego 300 metrów na noszach. Mężczyzna został przetransportowany helikopterem do szpitala.

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o godzinie 11:23.

- Przyszło zgłoszenie z centrum powiadamiania ratunkowego, że na jeziorze Bedgoszcz w okolicy miejscowości Giżyn wpadł mężczyzna pod lód. Na miejsce zostały zadysponowane zastępy ratownicze z Pyrzyc. Została także powiadomiona grupa ratownictwa wodnego z komendy miejskiej ze Szczecina - mówi st. bryg. Jacek Marchlewicz komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pyrzycach.

Kiedy strażacy dojechali na wskazane miejsce okazało się, że osoba, która wpadła pod lód została już wyciągnięta przez świadków zdarzenia na brzeg.

- Próbowali udzielać jej pierwszej pomocy. Strażacy po dojściu do nich przystąpili również do udzielania pomocy przedmedycznej - mówi Marchlewicz.

Akcję utrudniał ciężki dostęp do miejsca zdarzenia

Do miejsca, w którym mężczyzna wpadł do wody ciężko jest dojechać. To utrudniało akcję ratowniczą.

- Ciężko tutaj dojechać i manewrować. Osoba poszkodowana z linii brzegowej była przenoszona do zespołów ratownictwa medycznego na noszach przez strażaków. Odcinek około 300 metrów trzeba było pokonać na pieszo - mówi komendant.

Poszkodowany został przetransportowany helikopterem do szpitala.

Na razie nie wiadomo, dlaczego mężczyzna wszedł na lód. - Podejrzewam, że mógł to być niedzielny spacer, ponieważ nie miał przy sobie żadnych akcesoriów wędkarskich - tłumaczy Marchlewicz.

