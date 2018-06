Jedno śledztwo w sprawie pięciu martwych fok. "Mogą mieć z tym związek te same osoby"

Video: Fakty TVN

Dwie martwe foki w Gdyni. "Wiemy, że ktoś chciał ukryć te...

Dwie martwe foki związane sznurem i obciążone cegłą. Z takim ekwipunkiem raczej same nie popłynęły. Na plaży w Gdyni to szok i powód do śledztwa. Foki są tak cenne, że chroni je prawo. Dla turystów są atrakcją, dla Pomorza prawdziwym skarbem.

