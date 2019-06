Foki miały zmiażdżone głowy, na pewno zabił je człowiek. Prokuratura umarza jednak śledztwo

Video: tvn24

Kolejna martwa foka na brzegu Bałtyku

12.06 | Kolejna martwa foka znaleziona na brzegu Morza Bałtyckiego. To już dziewiąta w ciągu zaledwie trzech tygodni. Co się dzieje z fokami, kto jest za to odpowiedzialny, czy należy łączyć te wydarzenia i co zrobić, by foki były bezpieczne? Maria Mikołajewska.

