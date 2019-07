Podczas skoku na bungee odpięła się lina. Spadł z wysokości kilkudziesięciu metrów

Podczas skoku na bungee z wysokości ponad 90 metrów skoczkowi odpięła się lina i spadł na poduszkę powietrzną. To prawdopodobnie uratowało mu życie. 39-letni mężczyzna trafił do szpitala. Policja ustala teraz okoliczności zdarzenia.

Wypadek na bungee. Pękła lina 20-latek został... czytaj dalej » Wszystko działo się w Parku Rady Europy w Gdyni. Informację o wypadku policja dostała w niedzielę tuż przed godziną 18.

- Widziałam, jak mężczyzna spadł z bungee - opowiada Dorota Karpowicz, która była świadkiem upadku. - Spadł na boczną część poduszki. Na szczęście dla niego trafił na tę poduszkę. Uważam, że to uratowało mu życie - dodaje.

Jak przekazał asp. sztab. Jarosław Biały z Komendy Miejskiej Policji w Gdyni, poszkodowany przebywa w szpitalu.

- Był przytomny, rozmawiał, wiedział, co się z nim dzieje. Został zabrany na badania. W wyniku tych badań ustalono, że posiada obrażenia wielonarządowe - mówi Biały.

"Uprzęże na nogach były zamocowane prawidłowo"

Krzysztof Mazur, instruktor skoku bungee, który organizował niedziele skoki mówi, że użyty sprzęt był z najlepszej firmy.

- Podejrzewamy, że zawiódł czynnik główny, czyli linia mocująca samo mocowanie główne do uprzęży, które jest stosowane. Żadne sprzęty, które są używane nie zawiodły. Uprzęże na nogach były zamocowane prawidłowo, karabinki wszystkie pozakręcane. Zawiodła część główna, która nie powinna w żaden sposób zawieść - mówi. - Jeżeli jedzie samochód i nagle mu się cztery koła urywają, to jest to niemożliwe. W tym wypadku naszym zdaniem właśnie taka sytuacja miała miejsce - dodaje.

Policja i prokuratura ustalają teraz okoliczności zdarzenia.

- Najprawdopodobniej będziemy powoływać biegłych, którzy będą musieli się wypowiedzieć, czy była to usterka tych lin, tej uprzęży, czy też nieprawidłowe zapięcie przez pracownika tej atrakcji - tłumaczy Biały.

Jak dodaje, wstępnie zdarzenie zakwalifikowano jako bezpośrednie narażenie na utratę życia lub zdrowia oraz ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

