Na plażę w Gdyni Orłowie osunął się fragment tamtejszego klifu. Osunięcie nastąpiło na odcinku około 40 metrów. Miejscami wysokość warstwy ziemi, która oderwała się od klifu, sięga dwóch-trzech metrów. Spadło około 1200 metrów sześciennych ziemi. Strażacy sprawdzają, czy nie zostali przysypani ludzie.

Podnieśli Knudla z dna. "Jeszcze w tym roku zobaczymy go pod pełnymi żaglami" Po prawie... czytaj dalej » Do osunięcia części klifu doszło w czwartek wczesnym popołudniem.

Jak poinformował kpt. Paweł Gil, oficer prasowy gdyńskiej straży pożarnej, na miejsce zadysponowano w sumie sześć zastępów straży, która zabezpiecza teren.

Sprawdzają, czy pod ziemią nie ma ludzi

Na miejscu działa też dysponująca wyszkolonymi psami specjalistyczna grupa poszukiwawczo-ratownicza, która sprawdza, czy ktoś jest pod zwałami ziemi.

- Nie było świadków osunięcia, więc nie mamy pewności – powiedział Gil.

Plaża w okolicach osuwiska jest obecnie zamknięta.

W przeszłości dochodziło już do podobnych osunięć klifu, spowodowanych erozją, ale na znacznie mniejszą skalę. Na miejscu są tabliczki ostrzegające przed takimi zdarzeniami.





Źródło: M. Sosnowski / M. Sosnowski Klif w Gdyni. Zdjęcie z 5 lutego 2018 roku

Klif Orłowski to stromy brzeg morski Kępy Redłowskiej w Gdyni, znajdujący się w granicach dzielnicy Redłowo, a najlepiej dostrzegalny ze znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Orłowo. Rozciąga się on na długości 650 metrów. Wysokość klifu waha się od kilku metrów, do nawet 40 w najwyższym punkcie. Fragmenty wysoczyzny w Redłowie i Orłowie sięgają nawet ponad 90 metrów ponad poziom morza. Część południowa klifu charakteryzuje się przewagą procesów osypiskowych, a północna – osuwiskowych. Klif dzieli się na dwie części: martwą – nienarażona na abrazję, mająca postać osuwisk porośniętych roślinnością – ciągnie się do portu w Gdyni oraz aktywną – stroma ściana wysunięta w kierunku morza, narażona na abrazję. (wikipedia.pl)

