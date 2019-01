ORP Pułaski dołączył do elitarnej flotylli NATO

Video: Fakty TVN

ORP Sokół zakończył morską służbę. Następcy nie widać

To była smutna uroczystość. Biało-czerwona bandera została opuszczona, ORP Sokół zakończył służbę w marynarce. Trafi teraz do muzeum. Nie zastąpi go żaden nowy okręt. Nasza marynarka jest w stanie dramatycznym, a MON nie rozpisał nawet przetargu na nowe jednostki.

