Miało być siedem korwet, powstał jeden patrolowiec. Podnieśli banderę na ORP Ślązak

Z "Gawrona" zrobili "Ślązaka

02.07 | Z "Gawrona" zrobili "Ślązaka - ochrzczono go i zwodowano. Korweta miała być wielozadaniowa, ale koszty przewyższyły budżet, a wprowadzone cięcia ograniczyły jej rolę do jednostki patrolowej. O projekcie, który prawie poszedł na dno i o tym co jeszcze trzeba dokończyć by nie zatopić innych przedsięwzięć w magazynie „Polska i świat".

