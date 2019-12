Przymierzył zegarek za 144 tysiące złotych i uciekł z nim ze sklepu

Wszedł do sklepu i poprosił o możliwość przymierzenia konkretnego modelu zegarka. Bardzo drogiego, o wartości 144 tysięcy złotych. Gdy już go miał na ręce, uciekł ze sklepu. Teraz szuka go gdańska policja.

Incydent w poznańskim sądzie. Pozwany chciał zabrać akta sprawy, został zatrzymany Usłyszał wyrok,... czytaj dalej » W ubiegły wtorek do sklepu z luksusowymi zegarkami w galerii w Gdańsku wszedł mężczyzna. Biała koszula, krawat, okulary, szary kaszkiet. Elegancki i konkretny – od razu po wejściu poprosił o konkretny model zegarka na rękę.

Obsługa podała mu go do przymiarki. Pasował jak ulał. Wtedy mężczyzna odwrócił uwagę obsługi i rzucił się do ucieczki. Nie udało się go złapać.

- Policjanci podczas pracy nad tą sprawą zabezpieczyli i przeanalizowali monitoring, na którym został zarejestrowany wizerunek mężczyzny, który ma związek z tym przestępstwem – relacjonuje nam asp. sztab. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Policjanci zdecydowali się opublikować wizerunek podejrzanego o kradzież, mając nadzieję, że ktoś go rozpozna.

Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z Komisariatem Policji III w Gdańsku przy ul. Białej 1A.

Informacje można przekazać telefonicznie, dzwoniąc pod numer telefonu dyżurnego komisariatu (58) 521 15 22, do Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komisariatu III Policji pod numer 58 521 15 71, 58 521 15 80 bądź zgłaszając się do najbliższej jednostki Policji. KMP w Gdańsku

