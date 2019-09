Weszli na dźwigi portowe, blokowali rozładunek węgla. Aktywiści Greenpeace z zarzutami

Video: tvn24

Żaglowiec Greenpeace blokuje terminal węglowy w Gdańsku

09.09.| Żaglowiec Rainbow Warrior, który należy do Greenpeace, wpłynął do portu w Gdańsku i zrzucił kotwicę przy terminalu węglowym, uniemożliwiając rozładunek surowca z płynącego do Polski z Mozambiku statku - poinformowała Greenpeace Polska w przesłanym oświadczeniu. - W ubiegłym roku sprowadziliśmy 20 milionów ton węgla, który kosztował osiem miliardów złotych - przypomniał Marek Józefiak z Greenpeace.

