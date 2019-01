Gdańsk: żałoba do dnia pogrzebu prezydenta. Wystawiona księga kondolencyjna

Karnowski: myśmy nie raz mówili, że dojdzie do tragedii

Foto: Adam Warżawa/PAP Video: tvn24

Karnowski: myśmy nie raz mówili, że dojdzie do tragedii

15.01 | Jacek Karnowski zauważył w "Rozmowie Piaseckiego", że Adamowicz "był znany w Europie ze swojej walki o wolność, o demokrację". - Walczył przeciwko hejtowi, przeciwko nienawiści w życiu publicznym - dodał. - Czuliśmy, że jest niedobrze, że jest napięcie społeczne - kontynuował prezydent Sopotu. - Myśmy się z tym nie zgadzali, że dochodzi nawet do lekkich przepychanek fizycznych. (...) Wielokrotnie żeśmy o tym rozmawiali, że to się tragicznie skończy. Nikt nie przypuszczał, że to stanie się z udziałem jednego z nas, że stanie się z udziałem Pawła - przyznał Karnowski.

