"Dar Młodzieży" ruszył w rejs dookoła świata. "Zachwyca pięknem"

"Dar Młodzieży" wyruszył w rejs dookoła świata dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Żaglowiec odwiedzi 22 porty na całym globie. W uroczystościach poprzedzających jego wypłynięcie uczestniczył premier Mateusz Morawiecki.

- Ta fregata pod pełnym żaglami niech zachwyca was swym pięknem, niech zachwyca swoim pięknem cały świat. Niech zachwyca pięknem i niech przypomina o tym wielkim dziele naszych przodków, o odbudowie niepodległej Rzeczypospolitej i niech mówi o tym wielkim dziele, które jest przed nami, czyli o budowie wielkiej Rzeczpospolitej w najbliższych latach, w najbliższych dekadach – mówił szef rządu.

Miał być rejs stulecia, jest koniec współpracy. Kusznierewicz: wbicie sztyletu w plecy Nie będzie rejsu... czytaj dalej » - Polska to jest wielka sprawa, Polska to jest wielka rzecz, Polska jest najpiękniejsza. Mówcie o tym we wszystkich portach całego świata, a waszym życiem w przyszłości świadczcie o tym, bo nie ma ważniejszej sprawy niż Polska - podkreślał premier.

Meldunek o gotowości

Podczas uroczystości przemawiał także minister gospodarki morskiej Marek Gróbarczyk oraz rektor Akademii Morskiej w Gdyni prof. Janusz Zarębski. Odczytany został także list prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent życzył uczestnikom rejsu powodzenia. "Chcę docenić profesjonalne przygotowanie, zaangażowanie i odwagę uczestników tej imponującej wyprawy. Postawa załogi tego statku budzi mój głęboki szacunek" - podkreślił prezydent.

"Uważam, że Państwa rejs jest niezwykle trafnym sposobem uczczenia jubileuszu, symbolicznie nawiązującym do wielkich wyzwań, z którymi zmierzył się wówczas cały nasz naród" - napisał Andrzej Duda.

Przed wypłynięciem jednostki komendant "Daru Młodzieży" kapitan Ireneusz Lewandowski złożył szefowi rządu i rektorowi uczelni meldunek o gotowości wypłynięcia żaglowca w Rejs Niepodległości.

22 porty na całym świecie

W czasie prawie rocznego rejsu przez pokład żaglowca przewinie się ponad 530 studentów i uczniów szkół morskich oraz 400 laureatów konkursu związanego z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

"Dar Młodzieży" odwiedzi 22 porty w kilkunastu państwach świata. Trasa będzie wiodła m.in. przez Tallin, Kopenhagę, Stavanger, Bremenhaven, Bordeaux, Teneryfę, Dakar, Kapsztad, Mauritius, Dżakartę, Singapur, Szanghaj, Osakę, San Francisco, Los Angeles, Acapulco, Panamę, Miami, Ponta Delgada i Londyn.

W każdym z portów, do których jednostka zawinie po drodze, ma odbyć się impreza promująca Polskę i 100 rocznicę odzyskania niepodległości.

Sześć milionów od PFN

W komunikacie prasowym Polska Fundacja Narodowa, poinformowała, że jest jednym z głównych darczyńców Rejsu Niepodległości - na jego realizację przekazała kwotę sześciu milionów złotych. "Dar Młodzieży to wyjątkowa jednostka, a jej rejs dookoła świata z okazji stulecia odzyskania Niepodległości Polski odbije się szerokim echem na całym świecie" - ocenił koordynator projektów żeglarskich PFN Dariusz Pękala.

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Polski żaglowiec wyruszył w rejs dookoła świata Fot. Adam Warżawa/PAP

Wypłynął "Dar Młodzieży" Fot. tvn24



















Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.