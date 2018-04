W tunelu pod Martwą Wisłą samochód dostawczy z impetem uderzył w osobowy





Do poważnie wyglądającego wypadku doszło rano w tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku. Ucierpiała jedna osoba, a tunel był nieprzejezdny przez ponad dwie godziny. Zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu.

Około godziny 8.10 służby zostały powiadomione o wypadku do jakiego doszło w gdańskim tunelu. Akcja ratunkowa była utrudniona, ponieważ momentalnie utworzył się korek.

Po dotarciu ratowników okazało się, że poszkodowana została tylko jedna osoba. – Ranny trafił z urazem nogi do gdańskiego szpitala – informuje nadkom. Magdalena Ciska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Wbił się w tył osobówki

Gdański Zarząd Dróg i Zieleni ku przestrodze udostępnił nagranie z momentu wypadku. Wygląda ono bardzo poważnie. Widać, jak rozpędzony ford transit w ostatnim momencie próbuje wyminąć stojącego w kolejce renault megane. Nie udaje mu się i z rozpędem wbija się w tył osobówki, która z kolei uderza w kolejne auto.

- Kierowca ford transit nie dostosował prędkości do warunków ruchu – ocenia nadkom. Ciska. To on prawdopodobnie odpowie za spowodowanie wypadku. Policja apeluje, by zdjąć nogę z pedału gazu.

Ranny został pasażer renault. Tunel był nieprzejezdny przez ponad dwie godziny.

