Mieszkańcy Gdańska wybierają swojego prezydenta. Przedterminowe wybory zostały zarządzone z powodu wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Zmarł on 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

O godzinie 7 w Gdańsku zostały otwarte lokale wyborcze. Głosy można oddawać do 21.

W porównaniu z jesiennymi wyborami samorządowymi są drobne różnice, jeśli chodzi o liczbę obwodów wyborczych - jest ich o trzy mniej. Urząd Miasta prosi mieszkańców, żeby wcześniej upewnili się, gdzie mieści się ich aktualny lokal wyborczy. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Jeśli w pierwszej turze żaden z trzech kandydatów nie uzyska ponad 50 procent głosów, konieczna będzie druga tura, która odbyłaby się wówczas w niedzielę za dwa tygodnie.

W związku z wyborami w piątek o północy w całej Polsce zaczęła obowiązywać cisza wyborcza. Będzie trwała do 3 marca, do zamknięcia lokali wyborczych, co planowo ma nastąpić o godzinie 21.

Jak głosować

Każdy głosujący otrzymają jedną kartę, na której będą umieszczone nazwiska kandydatów.

Sposób głosowania nie odbiega od tego, który obowiązywał w ostatnich wyborach - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata.

Jeśli postawimy znak "X" w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, nie postawimy go wcale lub postawimy go w kratce przy nazwisku kandydata skreślonego przez komisję wyborczą - nasz głos będzie traktowany jako nieważny.

