W sieci podawał się za lekarza z misji ONZ. Wyznał jej miłość, przelała mu 200 tysięcy

Video: TVN24

Policja o oszustach matrymonialnych

Żeby się nie pomylić, do każdej z nich mówił "malutka". Mącił w głowach, czarował, potem prosił o pieniądze. Coraz więcej pieniędzy. A potem znikał. One zostawały z długami i złamanym sercem. Policja nie mogła go znaleźć, więc same się tym zajęły.

