Trójmiejska młodzież w "Marszu ponad podziałami" przeciwko mowie nienawiści

Ulicami Gdańska przeszedł "Marsz ponad podziałami" organizowany przez młodzież szkół średnich. - Postulujemy zbudowanie mostów między nami. Problem jest taki, że nasze społeczeństwo zaczęło się dzielić. Tworzą się mury, zaczyna się mowa nienawiści, brak tolerancji - mówiła Zofia Miąskowska, współorganizatorka marszu.

Żona Pawła Adamowicza złożyła zażalenie w sprawie "politycznych aktów zgonu" Do gdańskiej... czytaj dalej » Marsz ruszył w środę o godzinie 12 sprzed Dworu Artusa i przeszedł ulicami Gdańska na plac Solidarności, gdzie znajduje się Pomnik Poległych Stoczniowców.

- Mówiliśmy o szacunku i o tym, że możemy się kochać, ale nie musimy. Możemy się lubić, ale nie musimy. Musimy się jednak przede wszystkim szanować, bo poglądów jest wiele. Tyle ile osób, tyle poglądów. Najważniejszy jest szacunek - mówiła podczas marszu Julia Borzeszkowska, organizatorka manifestacji, uczennica klasy maturalnej w III Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku.

Na placu odczytano 21 postulatów, które mają nawiązywać do postulatów strajkowych z sierpnia 1980 roku.

- To miało być jasne, symboliczne nawiązanie do Solidarności. Trochę przekształciliśmy te postulaty. To są postulaty XXI wieku, nasze aktualne potrzeby - tłumaczyła Zofia Miąskowska.

"Przydałaby się wielu z nas mała lekcja kultury słowa"

- Pierwszym naszym postulatem jest prośba i apel do polityków o język stosowany w debacie publicznej. Mamy wrażenie, że często przydałaby się wielu z nas mała lekcja kultury słowa, zarówno w parlamencie, ale też w szkołach i innych miejscach. Są też postulaty odnoszące się do tolerancji i braku podziałów - powiedziała we wtorek na konferencji prasowej Julia Borzeszkowska.

Dodała, że po odczytaniu w środę postulatów w ciągu kilku następnych dni zostaną one wysłane do prezydenta RP, premiera oraz marszałków Sejmu i Senatu.

Postulaty:

Apelujemy o podwyższenie poziomu debaty publicznej.

Zwracamy się do polityków o zaprzestanie celowego pogłębiania podziałów społeczeństwa. Żądamy niezależnych, obiektywnych mediów publicznych. Chcemy, aby organy państwowe działały zgodnie z prawem. Apelujemy o zwiększenie mocy sprawczej młodzieżowych rad miejskich oraz samorządów uczniowskich. Żądamy wprowadzenia kształcenia obywatelskiego, jako przedmiotu szkolnego na WSZYSTKICH etapach edukacji. Żądamy wprowadzenia do szkół warsztatów z zakresu przeciwdziałania nienawiści i przemocy. Apelujemy o szerzenie wartości, jaką jest tolerancja w społeczeństwie. Przypominamy, że wolność słowa kończy się na wolności drugiego człowieka. Żądamy, aby na nienawiść nie odpowiadać nienawiścią. Chcemy równego traktowania wszystkich orientacji seksualnych. STOP dyskryminacji na tle etnicznym i rasowym. Żądamy równouprawnienia ze względu na płeć. Chcemy zaprzestania dyskryminacji poglądów politycznych. KONIEC z szerzeniem stereotypów w społeczeństwie. Wnosimy o aktywizację placówek szkolnych w godzinach popołudniowych, pod kątem zajęć ogólnorozwojowych, artystycznych, sportowych. Apelujemy o stworzenie miejsc przeznaczonych dla młodzieży w celu jej integracji. Chcemy zwiększenia aktywizacji społeczno-politycznej wśród młodych ludzi. Apelujemy o uszanowanie instytucji kulturalnych i nieangażowanie się polityków w ich działalność. Apelujemy o szanowanie wspólnego dobra, jakim jest środowisko naturalne. Nic o nas bez nas – wszystkich.

