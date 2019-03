Jest odrębne śledztwo w sprawie zawiadomienia matki Stefana W.





Toruńska prokuratura zbada działania policji i Służby Więziennej podjęte po zawiadomieniu złożonym przez matkę Stefana W. – podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska. Gdy w 2018 roku jej syn kończył odsiadywanie wyroku, kobieta informowała, że jest zaniepokojona jego stanem psychicznym. Śledczy zbadają, czy nie zostało to strywializowane.

O przekazaniu do Prokuratury Okręgowej w Toruniu wątku związanego z zawiadomieniem złożonym przez matkę Stefana W. poinformowała PAP we wtorek rzecznik prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk.

Rzecznik przypomniała, że gdańska prokuratura zajmująca się śledztwami związanymi z zabójstwem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, zabezpieczyła w ramach tych postępowań m.in. materiały dowodowe związane z działaniami policji i Służby Więziennej podjętymi po złożeniu w listopadzie ub. przez matkę Stefana W. zawiadomienia dotyczącego stanu psychicznego jej syna.

Wawryniuk poinformowała, że prokuratura okręgowa wystąpiła do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku z wnioskiem o wskazanie innej jednostki, która zbadałaby sprawę. Rzecznik wyjaśniła, że wniosek podyktowany był troską o zachowanie bezstronności. Chodziło o to, by działań gdańskich funkcjonariuszy nie oceniali współpracujący z nimi na co dzień prokuratorzy.

Wawryniuk poinformowała, że Prokuratura Regionalna w Gdańsku przychyliła się do wniosku i wyznaczyła do prowadzenia sprawy Prokuraturę Okręgową w Toruniu. - Przekazaliśmy tam zabezpieczone materiały dowodowy – powiedziała rzecznik.

Aleksandra Dulkiewicz prezydentem Gdańska Gdańszczanka,... czytaj dalej » 13 stycznia 27-letni Stefan W. wtargnął na scenę na której odbywał się gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i zaatakował nożem prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. Samorządowiec zmarł następnego dnia.

Leczył się psychiatrycznie

Stefan W. odsiadywał od 2013 roku wyrok 5 lat i 6 miesięcy roku więzienia za napady z bronią w ręku na placówki bankowe. W trakcie odbywania kary u mężczyzny stwierdzono chorobę psychiczną . W zakładzie karnym W. był leczony. Z więzienia wyszedł 8 grudnia 2018 roku.

Niedługo przed tym, jak W. skończył odsiadywać karę, na policję zgłosiła się jego matka. Według jej relacji, kobieta miała poinformować funkcjonariuszy, że niepokoi ją stan psychiczny syna: miał on słyszeć głosy, mówić o dużym poczuciu krzywdy i obwiniać o swoją sytuację polityków.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku potwierdziła zgłoszenie. "30 listopada 2018 roku do Komisariatu III Policji w Gdańsku zgłosiła się osoba zaniepokojona stanem psychicznym Stefana W., który aktualnie odbywał karę pozbawienia wolności. Policjanci jeszcze tego samego dnia wysłali pismo do dyrektora zakładu karnego, w którym przebywał osadzony, informując go o pozyskanej wiedzy. W piśmie tym zwrócili się z prośbą o podjęcie przez zakład karny możliwych dostępnych działań" - poinformowała policja.

W styczniu rzeczniczka prasowa dyrektora generalnego SW Elżbieta Krakowska informowała, że Służba Więzienna dochowała wszelkich procedur związanych ze zwolnieniem Stefana W. Krakowska podkreślała, że "przed zwolnieniem skazanego Służba Więzienna nie posiadała jakichkolwiek informacji o obawach i ewentualnych zagrożeniach związanych z zachowaniem syna formułowanych przez jego matkę. W sprawie Stefana W. prowadzono z policją także dodatkową wymianę informacji, a jej zakres i sposób wykorzystania podlega ocenie prokuratury" - podkreślała Krakowska dodając, że o terminie i godzinie zwolnienia Stefana W. policja została poinformowana 23 dni wcześniej.

Jak zaznaczała rzecznik, "stan zdrowia (Stefana W.), także psychicznego, był systematycznie monitorowany przez lekarzy różnych specjalności, którzy w większości są zewnętrznymi specjalistami zatrudnionymi przez Służbę Więzienną w formie kontraktów".

"Skazany był 20-krotnie konsultowany psychiatrycznie przez ww. specjalistów. Dodatkowo przez ostatnie dwa lata ponad 50 razy przez lekarza, kierownika ambulatorium, w tym dwukrotnie w tygodniu poprzedzającym zwolnienie. Skazany przez 2 miesiące przebywał na więziennym oddziale psychiatrycznym. Żaden ze specjalistów nie widział potrzeby stosowania oddziaływań specjalistycznych w postaci np. kierowania osadzonego do oddziału terapeutycznego lub psychiatrycznego, a w diagnozach psychiatrycznych i psychologicznych nie wskazano, że jest osobą stwarzającą zagrożenie dla innych ludzi. Należy także podkreślić, że wszystkie diagnozy i zalecenia lekarzy są dla personelu więziennego wiążące, jako wskazania do dalszego postępowania ze skazanym w zakresie jego zdrowia" - podkreślała Krakowska.

