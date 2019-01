W tym samym miejscu, o tej samej porze. Wieczorem "Światełko dla Pawła"





Od niedzielnego poranka tłumy odwiedzają grób Pawła Adamowicza. Na niedzielny wieczór zaplanowano spotkanie "Światełko dla Pawła", na którym mieszkańcy mają oddać hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska i zaprotestować przeciwko przemocy.

W niedzielę od rana otwarta jest Bazylika Mariacka w Gdańsku, gdzie pochowano pochowano w sobotę zamordowanego prezydenta miasta Pawła Adamowicza. – Wszyscy w zadumie wchodzą do bazyliki i w ciszy przez chwilę stoją, modlą się przy epitafium – relacjonuje Marek Krajewski, reporter TVN24.

"Nie smućmy się, uśmiechnijmy się do siebie!". Dulkiewicz do gdańszczan o nadziei na przyszłość Kochane... czytaj dalej » Osoby, z którymi rozmawiał, zgodnie twierdziły, że przyszły "z potrzeby serca". – Jest to dla nas ogromny ból. Nie mieszkamy już w Gdańsku, a mimo to, jest to dla nas cios – powiedziało jedno z małżeństw wychodzących ze świątyni.

Tydzień po tragedii

Część z nich weźmie też udział w spotkaniu zaplanowanym na godz. 19:55 na gdańskim Targu Węglowym. Pora i miejsce są nieprzypadkowe. Tydzień wcześniej o tej samej porze, w tym samym miejscu odbywał się gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego Paweł Adamowicz został kilkukrotnie ugodzony nożem.

Zaproszenie na spotkanie, które jest oddolną inicjatywą gdańszczan, ukazało się na jednym z portali społecznościowych. Do wczesnego niedzielnego popołudnia chęć udziału w nim zadeklarowało już ponad sześć tysięcy osób.

Spotkanie zatytułowane "Światełko do Pawła przeciw agresji i nienawiści" ma potrwać 5 minut i odbyć się w ciszy. Organizatorzy proszą uczestników o przyniesienie telefonów, latarek i innych źródeł światła. "Chodź i zaświeć z nami, z Orkiestrą do Pawła. Wszyscy chodźcie, pozdrówmy w ciszy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, pożegnajmy go i wyraźmy kategoryczny sprzeciw przemocy i złu" – apelują.

W ciszy i zadumie

"W godzinie największej tragedii obecnych ludzkich dziejów w grodzie gdańskim rozświetlmy swoje serca. (...) Orkiestra to My, dlatego, zagrajmy w ciszy na bis, zapalmy wielkie światełko Pawłowi, właśnie o 19:55 (...) właśnie tam, gdzie pojawiło się zło" – napisano w zaproszeniu zaznaczając, że spotkanie jest "inicjatywą obywatelską całkowicie sercem pokierowaną".

"Przeciw przemocy, przeciw agresji, świecimy do Pawła ile się da. On na pewno by przyszedł, wsparł nas i zaświecił przeciw złu na tym świecie. Jesteśmy mu to winni" – podkreślono w internetowym zaproszeniu, apelując też do Jerzego Owsiaka, aby przyłączył się do akcji. "Miło, gdyby cała Polska w niedzielę rozpaliła swoje orkiestrowe serduszka, bo orkiestra to właśnie My" – dodali organizatorzy.

Tragiczny atak

W ubiegłą niedzielę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. Samorządowiec trafił do szpitala, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. W sobotę urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

