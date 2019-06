"Chcemy demokracji bez sporów pełnych nienawiści". Gdańska deklaracja wolności i solidarności

W trzydziestą rocznicę narodzin wolnej Polski my, obywatele Rzeczpospolitej, pomni zła, jakim było zamordowanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, łączymy się w nadziei na odnowę życia publicznego w naszej Ojczyźnie - tak rozpoczyna się "Gdańska deklaracja wolności i solidarności" podpisana we wtorek po południu w Gdańsku.

Tłum obecny na placu Solidarności, po wspólnym odśpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego, w południe przywitała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska. Wspomniała, że uroczystości rocznicy 4 czerwca nie byłyby możliwe, gdyby nie wsparcie 80 tysięcy darczyńców oraz samorządów.

30 lat wolności. Najważniejsze wydarzenia w Gdańsku 30 lat temu, 4... czytaj dalej » Przypomniała także, że organizacja hucznych obchodów była marzeniem tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza. - Uznał, że kiedy władze w naszej ojczyźnie, władze Rzeczpospolitej ignorują tak ważną rocznicę, to odpowiedzialność za jej świętowanie spada na wspólnoty samorządowe – wspominała Dulkiewicz. Cieszyła się, że to marzenie zostało spełnione.

"Cześć i chwała bohaterom"

Wezwała także w ten szczególny dzień do "przemiany każdego z was". Uśmiech, życzliwość, zaangażowanie – wyliczała cechy, których często Polakom brakuje w codziennym życiu. - Szukajmy tego, co łączy, a nie tego, co dzieli – apelowała.

Wspomniała także o tych, bez których nie doszłoby do przemian w Polsce w 1989 roku. - Cześć i chwała bohaterom wolnej Polski – wołała, a tłum odpowiedział jej jak echo.

- Naszą powinnością jest pamiętać (…). W historii kryje się prawda o tym dokąd mogą nas zaprowadzić rządza władzy, nienawiść, kłamstwo, łamanie zasad praworządności – kontynuowała.

Po przemówieniu prezydent Gdańska, na scenę wyszła aktorka Krystyna Janda i odczytała Gdańską Deklarację Wolności i Solidarności. Jej pełna treść na zdjęciu poniżej.

Swoje podpisy na dokumencie złożyli m.in. Aleksandra Dulkiewicz, Donald Tusk, Bronisław Komorowski.

Jako pierwszy swój podpis złożył prezydent Lech Wałęsa. Potem Aleksander Kwaśniewski, Bronisław Komorowski i Donald Tusk.

Po tym zrobiono wspólne zdjęcie i zaproszono do degustacji tortu z okazji 30. urodzin polskiej demokracji.

W trzydziestą rocznicę narodzin wolnej Polski my, obywatele Rzeczpospolitej, pomni zła, jakim było zamordowanie Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, łączymy się w nadziei na odnowę życia publicznego w naszej Ojczyźnie.

Ciesząc się z Niepodległości odzyskanej w 1989 roku, składamy hołd tym wszystkim, którym ją zawdzięczamy, jak i tym, którzy zakotwiczyli nasz kraj w Unii Europejskiej.

Świadomi więzi łączących nas z Europą, opowiadamy się po stronie tradycji demokratycznych, wolnych od fanatyzmu narodowego czy wyznaniowego.

Dumni z Sierpnia 1980 roku, który zaczął się w Gdańsku, jak i wierni dokonaniom Solidarności pod przywództwem Lecha Wałęsy, nawiązujemy do tego dziedzictwa, by wartości, które nas jednoczyły, były na powrót urzeczywistniane.

Nadzieję na odnowę pokładamy w wolności, solidarności i samorządności, które uznajemy za fundamenty nowego początku.

Chcemy, aby wolni obywatele, równi w prawach i powinnościach, mogli nie tylko solidarnie wspierać jedni drugich, ale też samorządnie kształtować przyszłość zarówno lokalnych wspólnot, jak i całego kraju.

Poszanowanie i upowszechnianie tych wartości będzie najlepszą praktyką polskiej demokracji i obywatelskości, a także rękojmią pomyślności Rzeczpospolitej, która jest wspólnym domem wszystkich obywateli.

Chcemy demokracji bez sporów pełnych nienawiści.

Chcemy sfery publicznej wolnej od kłamstwa.

Chcemy budować naszą wspólną przyszłość w duchu dialogu.

Chcemy lepszej polityki. GDAŃSKA DEKLARACJA WOLNOŚCI I SOLIDARNOŚCI

Wiec z prezydentami

O godz. 17:30 na Długim Targu w historycznym centrum miasta odbędzie się wiec, w czasie którego odegrany zostanie hymn Europy, a głos zabiorą szef Rady Europejskiej Donald Tusk, b. prezydent Lech Wałęsa oraz prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Obchody 4 czerwca zakończy trzygodzinne muzyczne widowisko pt. "30 lat wolności", które odbędzie się na pl. Zebrań Ludowych. Na scenie gościć będzie dziesięć zespołów muzycznych, 15 solistów, chóru i aktorów. Zabrzmią m.in. utwory zespołów Perfect, Dżem, Oddział Zamknięty, Lady Pank, Mr Zoob, Krystyny Prońko i Macieja Maleńczuk. Pojawią się też m.in. Kaja, Kasia Kowalska, Raz Dwa Trzy, Kamil Bednarek, Krzysztof Zalewski, Piotr Cugowski i Michał Szpak.

"Cieszmy się, bo to nieprawdopodobne zwycięstwo" Niech dzisiejsi... czytaj dalej » Wczesnym popołudniem w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej na gdańskiej Ołowiance zaplanowano spotkanie około tysiąca polskich samorządowców. Zapowiadając to wydarzenie organizatorzy sygnalizowali, że w jego trakcie mają zostać "wypracowane podwaliny pod pewne rewolucyjne zmiany, które doprowadzą do tego, żeby samorządy mogły być coraz bliżej mieszkańców".

Debaty przez cały dzień

Przez cały wtorek w ECS odbywa się też cykl debat organizowanych w ramach dwudniowego, rozpoczętego w poniedziałek Międzynarodowego Forum Obywatelskiego odbywającego się pod hasłem "1989–2019. Narodziny nowej Europy". Na Forum składa się dziewięć debat. Omawiane są na nich problemy dotyczące różnych dziedzin życia, w tym polityki, nauki, sztuki czy kultury.

4 czerwca będzie ostatnim dniem funkcjonowania uruchomionej w sobotę tzw. Strefy społecznej zorganizowanej w ramach Święta. W kilkunastu namiotach ustawionych na terenie sąsiadującym z ECS swoje stoiska ma ponad 200 organizacji pozarządowych z całego kraju prowadzących bardzo różnorodną działalność. Organizacje przygotowały liczne warsztaty, wykłady, debaty czy spotkania z m.in. ks. Adamem Bonieckim, Leszkiem Balcerowiczem, Agnieszką Holland, Szymonem Hołownią, Tomaszem Sekielskim i Lechem Wałęsą.

Rocznica, która ma łączyć

Różnego rodzaju działania społeczne i kulturalne prowadzone są też od 1 do 4 czerwca na dwóch zlokalizowanych w centrum Gdańska skwerach - Świętopełka i Kobzdeja. Prezentowane tam są wystawy - m.in. fotograficzna i ekspozycja plakatów. Odbywają się różnego rodzaju spotkania, warsztaty, koncerty i spotkania z dziennikarzami, pisarzami czy imigrantami.

Pełen program wszystkich zdarzeń, które złożą się na obchody, znaleźć można na stronie www.2019gdansk pl.

Organizację odbywających się w Gdańsku imprez składających się na Święto Wolności i Solidarności, wsparły finansowo samorządy województwa mazowieckiego i wielkopolskiego, miasto Poznań, Sosnowiec i powiat poznański.

