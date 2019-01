W tym samym miejscu, o tej samej porze. "Światełko dla Pawła"

W niedzielę o godzinie 19.55, dokładnie tydzień po ataku nożownika na Pawła Adamowicza mieszkańcy spotkali się na Targu Węglowym, aby wysłać "Światełko dla Pawła". Przez kilka minut świecili latarkami i telefonami w niebo. Przez cały dzień tłumy odwiedzały też grób prezydenta Gdańska w Bazylice Mariackiej.

Do gdańskiej bazyliki, gdzie pochowano zamordowanego prezydenta, w niedzielę przychodziły tłumy ludzi. - Wszyscy w zadumie wchodzą do bazyliki i w ciszy przez chwilę stoją, modlą się przy epitafium - relacjonował Marek Krajewski, reporter TVN24.

"Nie smućmy się, uśmiechnijmy się do siebie!". Dulkiewicz do gdańszczan o nadziei na przyszłość Kochane... czytaj dalej » Osoby, z którymi rozmawiał, zgodnie twierdziły, że przyszły "z potrzeby serca". - Jest to dla nas ogromny ból. Nie mieszkamy już w Gdańsku, a mimo to jest to dla nas cios - powiedziało jedno z małżeństw wychodzących ze świątyni.

Tydzień po tragedii

O godzinie 19.55 na gdańskim Targu Węglowym zebrały się tysiące mieszkańców, aby wysłać "Światełko dla Pawła". Uczestnicy przez kilka minut stali w ciszy, świecąc w niebo latarkami i telefonami.

Pora i miejsce są nieprzypadkowe. Tydzień wcześniej o tej samej porze, w tym samym miejscu odbywał się gdański finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego Paweł Adamowicz został kilkukrotnie ugodzony nożem.

Źródło: PAP/Marcin Gadomski "Światełko dla Pawła"

"Przeciw przemocy, przeciw agresji, świecimy do Pawła, ile się da"

"Chodź i zaświeć z nami, z Orkiestrą do Pawła. Wszyscy chodźcie, pozdrówmy w ciszy Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, pożegnajmy go i wyraźmy kategoryczny sprzeciw przemocy i złu" - apelowali organizatorzy "Światełka dla Pawła" w mediach społecznościowych.

"W godzinie największej tragedii obecnych ludzkich dziejów w grodzie gdańskim rozświetlmy swoje serca. (...) Orkiestra to My, dlatego, zagrajmy w ciszy na bis, zapalmy wielkie światełko Pawłowi, właśnie o 19:55 (...) właśnie tam, gdzie pojawiło się zło" - napisano w zaproszeniu zaznaczając, że spotkanie jest "inicjatywą obywatelską całkowicie sercem pokierowaną".

"Przeciw przemocy, przeciw agresji, świecimy do Pawła, ile się da. On na pewno by przyszedł, wsparł nas i zaświecił przeciw złu na tym świecie. Jesteśmy mu to winni" - podkreślono w internetowym zaproszeniu, apelując też do Jerzego Owsiaka z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, aby przyłączył się do akcji.

"Miło, gdyby cała Polska w niedzielę rozpaliła swoje orkiestrowe serduszka, bo orkiestra to właśnie My" - dodali organizatorzy.

Tragiczny atak

W ubiegłą niedzielę prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. Samorządowiec trafił do szpitala, gdzie w poniedziałek po południu zmarł. W sobotę urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy świętego Marcina w Bazylice Mariackiej w Gdańsku. Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat.

Wspomnienia o Pawle Adamowiczu » Oglądaj "Był moim największym przyjacielem" Video: tvn24 "Był moim największym przyjacielem"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Video: tvn24 "Był moim największym przyjacielem"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. zobacz więcej wideo »

"Był moim największym przyjacielem" "Był, jest i pozostanie autorytetem" Video: tvn24 "Był, jest i pozostanie autorytetem"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Video: tvn24 "Był, jest i pozostanie autorytetem"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. zobacz więcej wideo »

"Był, jest i pozostanie autorytetem" "Umiał sobie wychować następców" Video: tvn24 "Umiał sobie wychować następców"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Video: tvn24 "Umiał sobie wychować następców"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. zobacz więcej wideo »

"Umiał sobie wychować następców" "Zdał test wiarygodności, empatii i podmiotowości" Video: tvn24 "Zdał test wiarygodności, empatii i podmiotowości"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Video: tvn24 "Zdał test wiarygodności, empatii i podmiotowości"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. zobacz więcej wideo »

"Zdał test wiarygodności, empatii i podmiotowości" Wojciech Duda przypomina słowa Pawła Adamowicza Video: tvn24 Wojciech Duda przypomina słowa Pawła Adamowicza20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Video: tvn24 Wojciech Duda przypomina słowa Pawła Adamowicza20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. zobacz więcej wideo »

Wojciech Duda przypomina słowa Pawła Adamowicza "Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne" Video: tvn24 "Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. Video: tvn24 "Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne"20.01 | - Był wierny swoim mistrzom, bronił prawdy historycznej, bronił zasług osób, które Polskę budowały. Piękny człowiek, wielki człowiek. Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne - powiedział o Pawle Adamowiczu historyk i opozycjonista w czasach PRL, Aleksander Hall. Podczas "Wieczoru dla przyjaciela" prezydenta Gdańska, Pawła Adamowicza wspominali między innymi historyk Wojciech Duda, socjolog Cezary Obracht-Prondzyński czy prezydent Sopotu Jacek Karnowski. zobacz więcej wideo »

"Jego dziedzictwo nie pójdzie na marne" Tłumy wciąż przychodzą pożegnać prezydenta Gdańska Video: tvn24 Tłumy wciąż przychodzą pożegnać prezydenta Gdańska20.01 | Od niedzielnego poranka tłumy odwiedzają grób Pawła Adamowicza. Na niedzielny wieczór zaplanowano spotkanie "Światełko dla Pawła", na którym mieszkańcy mają oddać hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska i zaprotestować przeciwko przemocy. Video: tvn24 Tłumy wciąż przychodzą pożegnać prezydenta Gdańska20.01 | Od niedzielnego poranka tłumy odwiedzają grób Pawła Adamowicza. Na niedzielny wieczór zaplanowano spotkanie "Światełko dla Pawła", na którym mieszkańcy mają oddać hołd zamordowanemu prezydentowi Gdańska i zaprotestować przeciwko przemocy. zobacz więcej wideo »

Tłumy wciąż przychodzą pożegnać prezydenta Gdańska Wspomnienie żony prezydenta Adamowicza Video: tvn24 Wspomnienie żony prezydenta Adamowicza19.01 | Chociaż byłam trochę zazdrosna o to, że więcej czasu poświęcasz dla Gdańska, to wiedziałam, że to Twoja wielka pasja, która daje Ci szczęście i siłę życiową. I że bez tej pracy dla gdańszczan nie byłbyś tym samym człowiekiem - powiedziała Magdalena Adamowicz zwracając się do tragicznie zmarłego w niedzielę męża. Ukochanego tatę wspomniały także córki Antonina i Tereska. Video: tvn24 Wspomnienie żony prezydenta Adamowicza19.01 | Chociaż byłam trochę zazdrosna o to, że więcej czasu poświęcasz dla Gdańska, to wiedziałam, że to Twoja wielka pasja, która daje Ci szczęście i siłę życiową. I że bez tej pracy dla gdańszczan nie byłbyś tym samym człowiekiem - powiedziała Magdalena Adamowicz zwracając się do tragicznie zmarłego w niedzielę męża. Ukochanego tatę wspomniały także córki Antonina i Tereska. zobacz więcej wideo »

Wspomnienie żony prezydenta Adamowicza Wspomnienia córek prezydenta Adamowicza Video: tvn24 Wspomnienia córek prezydenta Adamowicza19.01 | Chociaż byłam trochę zazdrosna o to, że więcej czasu poświęcasz dla Gdańska, to wiedziałam, że to Twoja wielka pasja, która daje Ci szczęście i siłę życiową. I że bez tej pracy dla gdańszczan nie byłbyś tym samym człowiekiem - powiedziała Magdalena Adamowicz zwracając się do tragicznie zmarłego w niedzielę męża. Ukochanego tatę wspomniały także córki Antonina i Tereska. Video: tvn24 Wspomnienia córek prezydenta Adamowicza19.01 | Chociaż byłam trochę zazdrosna o to, że więcej czasu poświęcasz dla Gdańska, to wiedziałam, że to Twoja wielka pasja, która daje Ci szczęście i siłę życiową. I że bez tej pracy dla gdańszczan nie byłbyś tym samym człowiekiem - powiedziała Magdalena Adamowicz zwracając się do tragicznie zmarłego w niedzielę męża. Ukochanego tatę wspomniały także córki Antonina i Tereska. zobacz więcej wideo »

Wspomnienia córek prezydenta Adamowicza Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o to,... Video: tvn24 Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o...18.01 | Wojciech Szczurek prezydent Gdyni wspomina Pawła Adamowicza w rozmowie z Piotrem Jaconiem. O początkach samorządów w Polsce. Video: tvn24 Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o...18.01 | Wojciech Szczurek prezydent Gdyni wspomina Pawła Adamowicza w rozmowie z Piotrem Jaconiem. O początkach samorządów w Polsce. zobacz więcej wideo »

Wojciech Szczurek: On miał taką dużą determinacje walki o to,... Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania Video: tvn24 Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania18.01 | Przyjaźnili się od studenckich czasów, Jacek Karnowski wspomina te lata w rozmowie z Piotrem Jaconiem. - Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania z przyjacielem. Z przyjacielem, co ważne z czasów studenckich, czyli z tych czasów kiedy człowiek jest taki najpełniejszy ideałów i kiedy kształtuje się życie. Video: tvn24 Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania18.01 | Przyjaźnili się od studenckich czasów, Jacek Karnowski wspomina te lata w rozmowie z Piotrem Jaconiem. - Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania z przyjacielem. Z przyjacielem, co ważne z czasów studenckich, czyli z tych czasów kiedy człowiek jest taki najpełniejszy ideałów i kiedy kształtuje się życie. zobacz więcej wideo »

Jacek Karnowski: Dzisiaj przyszedł taki ciężki czas pożegnania Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela Video: tvn24 Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela18.01 | Lawrence Ugwu dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiada o działaniach jakie podejmował dla rozwoju kultury Paweł Adamowicz. Video: tvn24 Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela18.01 | Lawrence Ugwu dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiada o działaniach jakie podejmował dla rozwoju kultury Paweł Adamowicz. zobacz więcej wideo »

Lawrence Ugwu: Żegnam wojownika wolności, żegnam przyjaciela Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem Video: tvn24 Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem17.01.| - Jedno, co przez te dni od czasu śmierci sobie myślę, to to, że Paweł zrobił wszystko, żebyśmy byli przygotowani. Wbrew pozorom. Naprawdę inwestował w nas czas, dawał książki do czytania. Odpowiadał. Wystawiał na głęboką wodę - mówi Piotr Grzelak, dotychczasowy wiceprezydent Gdańska do spraw polityki komunalnej. Video: tvn24 Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem17.01.| - Jedno, co przez te dni od czasu śmierci sobie myślę, to to, że Paweł zrobił wszystko, żebyśmy byli przygotowani. Wbrew pozorom. Naprawdę inwestował w nas czas, dawał książki do czytania. Odpowiadał. Wystawiał na głęboką wodę - mówi Piotr Grzelak, dotychczasowy wiceprezydent Gdańska do spraw polityki komunalnej. zobacz więcej wideo »

Cała rozmowa z Piotrem Grzelakiem Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł... Video: tvn24 Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł...17.01 | Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiadał o współpracy z Pawłem Adamowiczem i o trudnym spotkaniu z matką zabójcy. Video: tvn24 Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł...17.01 | Wiceprezydent Gdańska Piotr Kowalczuk w rozmowie z Piotrem Jaconiem opowiadał o współpracy z Pawłem Adamowiczem i o trudnym spotkaniu z matką zabójcy. zobacz więcej wideo »

Piotr Kowalczuk: służba to jest coś, czego nauczył nas Paweł... Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na... Video: tvn24 Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na...17.01 | Był intelektualistą, ale i wojownikiem. Tak Pawła Adamowicza w TVN24 wspominał fotoreporter związany z Gdańskiem - Maciej Kosycarz. Zmarłego prezydenta Gdańska spotykał najpierw na podwórku, a potem w szkole i na uczelni, kiedy to Paweł Adamowicz został liderem studenckich protestów. Video: tvn24 Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na...17.01 | Był intelektualistą, ale i wojownikiem. Tak Pawła Adamowicza w TVN24 wspominał fotoreporter związany z Gdańskiem - Maciej Kosycarz. Zmarłego prezydenta Gdańska spotykał najpierw na podwórku, a potem w szkole i na uczelni, kiedy to Paweł Adamowicz został liderem studenckich protestów. zobacz więcej wideo »

Maciej Kosycarz: Najpierw na podwórku, potem w szkole i na... Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym Video: tvn24 Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym17.01 | O tym jak trudno się pożegnać opowiada ksiądz Krzysztof Niedałtowski, przyjaciel rodziny Pawła Adamowicza. Video: tvn24 Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym17.01 | O tym jak trudno się pożegnać opowiada ksiądz Krzysztof Niedałtowski, przyjaciel rodziny Pawła Adamowicza. zobacz więcej wideo »

Ks. Krzysztof Niedałtowski: Trudno mi mówić w czasie przeszłym Wideo: tvn24 "Był moim największym przyjacielem"

Jeśli chcielibyście nas zainteresować tematem związanym z Waszym regionem - czekamy na Wasze sygnały/materiały. Piszcie na Kontakt24@tvn.pl.