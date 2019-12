Psychiatrzy jeszcze raz zbadają Stefana W. "Pierwsza opinia jest niejasna"

Stefana W. podejrzanego o zabójstwo prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza mają zbadać inni biegli psychiatrzy i psycholodzy - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Okręgowa w Gdańsku. - Dotychczas wydana opinia sądowo-psychiatryczna podejrzanego, według prokuratorów, jest niejasna - tłumaczą śledczy. Treści tej opinii nie ujawnili.

Decyzję podjął zespół prokuratorów nadzorujących śledztwo w sprawie zabójstwa Pawła Adamowicza.

Nowa opinia innych biegłych ma "jednoznacznie ustalić stan zdrowia psychicznego podejrzanego Stefana W."

Śledczy dostali opinię sądowo-psychiatryczną dotyczącą stanu zdrowia psychicznego Stefana W. w październiku tego roku, jednak nie ujawnili, co w niej zawarto.

Dokument widziała rodzina prezydenta, która jeszcze przed decyzją prokuratury złożyła wniosek właśnie o powołanie nowego zespołu biegłych psychiatrów, który miałby od nowa zająć się sprawą podejrzanego i sporządzić nową opinię o stanie jego zdrowia oraz zbadać, czy w chwili zabójstwa był poczytalny.



- Opinia wydana przez biegłych nie rozwiewa szeregu wątpliwości, które dotyczą stanu zdrowia psychicznego Stefana W. – poinformował mecenas Jerzy Glanc, pełnomocnik rodziny Adamowiczów.

Stefan W. był kilkakrotnie i wnikliwie badany przez biegłych psychiatrów. Jeśli zostanie on uznany za niepoczytalnego, to prawdopodobnie nie trafi do więzienia, a zamkniętego zakładu psychiatrycznego.

Zabójstwo prezydenta

13 stycznia tego roku roku prezydent Gdańska Paweł Adamowicz został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału WOŚP w Gdańsku. Samorządowiec trafił do szpitala, gdzie następnego dnia zmarł. Urna z prochami Adamowicza spoczęła w kaplicy św. Marcina w bazylice Mariackiej w Gdańsku.

Przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe toczy się już proces Dariusza S. - pracownika Agencji Ochrony Tajfun, która feralnego dnia zabezpieczała imprezę. Tuż po zdarzeniu zeznał on, że nożownik, który zaatakował Adamowicza, wszedł na scenę posługując się plakietką z napisem "Media". Ochroniarz przekazał nawet policjantom identyfikator, którym rzekomo miał się posłużyć napastnik. Funkcjonariusze ustalili jednak, że ochroniarz kłamał, a próbując podtrzymać swoją wersję, nakłaniał też do kłamstwa kolegę z agencji. Dariusz S. przed sądem przyznał się do winy. Stwierdził, że "spanikował".

Paweł Adamowicz miał 53 lata, prezydentem Gdańska był od 20 lat. W samorządzie gdańskim zasiadał od początku jego powstania w 1990 r., w latach 1994-98 był przewodniczącym Rady Miasta Gdańska.

