"Nie ma miejsca dla pomnika księdza Jankowskiego"

Ks.Rytel-Andrianik o badaniu sprawy ks. Henryka Jankowskiego

08.01 |- Wszystkie zarzuty powinny być zgłoszone do kurii. Jeśli ktoś wie, i może zaświadczyć, to jego zadaniem w sumieniu jest zgłoszenie się do delegata biskupa - mówił w dogrywce "Rozmowie Piaseckiego" w tvn24.pl rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, mówiąc o tym, w jaki sposób Kościół będzie wyjaśniał sprawę księdza Henryka Jankowskiego, oskarżanego o wykorzystywanie seksualne nieletnich.

