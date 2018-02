Platforma Obywatelska chce budować maksymalnie szeroki blok wyborczy, żeby w wyborach samorządowych odsunąć groźbę przejęcia samorządów przez PiS - powiedział w środę Sławomir Neumann, przewodniczący klubu parlamentarnego PO po spotkaniu z prezydentem Gdańska Pawłem Adamowiczem.

"Moja decyzja jest nieodwołalna". Adamowicz przekonuje Platformę do poparcia go w wyborach Decyzja Platformy Obywatelskiej o tym, kto będzie kandydatem tej partii na prezydenta Gdańska, jeszcze nie zapadła. Tymczasem Adamowicz ogłosił zamiar kandydowania w niedzielę w mediach społecznościowych. W poniedziałek potwierdził tę decyzję.

Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oświadczył po środowym spotkaniu z posłem Sławomirem Neumannem, szefem pomorskiej PO, że nie zrezygnuje z kandydowania na urząd prezydenta miasta.

Neumann, pytany przez dziennikarzy, czy PO poprze kandydaturę Adamowicza na prezydenta Gdańska, odparł: "Jest to nowa sytuacja, Paweł Adamowicz ogłosił chęć kandydowania, formalnie zgłosił swoja kandydaturę. Trochę kurz musi opaść, żebyśmy spokojnie na to spojrzeli".

"Spotkanie nie miało na celu podjęcia decyzji"

- Dla nas najważniejsze jest to, żeby w Gdańsku, w mieście wolności, Solidarności nie rządzili tacy bolszewicy z PiS, jak w wielu innych miastach. To jest klucz do tych decyzji, które Platforma będzie podejmować. Nie ma dzisiaj powodu, żeby się z tym spieszyć - zapowiedział Neumann.

Jak dodał, środowe spotkanie nie miało na celu przekonywania Adamowicza czy PO do podjęcia takiej czy innej decyzji.

- My mówimy wprost, że dzisiaj Platforma chce budować maksymalnie szeroki blok wyborczy, żeby w wyborach samorządowych odsunąć groźbę przejęcia samorządów przez PiS. Efektem tego dużego bloku będą też najlepsi kandydaci (...) dający największe szanse na wygranie wyborów - oświadczył Neumann.

Lubnauer: kibicuję Grzegorzowi Schetynie, żeby udało mu się powstrzymać pana prezydenta W środę w spotkaniu w Urzędzie Miasta Gdańska uczestniczyli też: wiceprezydenci z PO, Aleksandra Dulkiewicz i Piotr Grzelak oraz jeden z liderów pomorskiej PO, Jacek Bendykowski. Neumann najpierw rozmawiał z wiceprezydent Dulkiewicz.

Proces Adamowicza

Pod koniec września ub.r. przed Sądem Rejonowym w Gdańsku rozpoczął się proces Adamowicza, oskarżonego o podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniach majątkowych w latach 2010-2012.

Według prokuratury nie umieścił w oświadczeniach dwóch z siedmiu posiadanych mieszkań, a także nie zgadzają się dane dotyczące zgromadzonych oszczędności. Wszystkie były zaniżone - najmniej o kwotę ponad 51 tysięcy złotych, a najwięcej o ok. 320 tysięcy złotych.

Adamowicz przyznał przed sądem, że nie umieszczał w oświadczeniach wszystkich informacji o swoim majątku. Po postawieniu w 2015 r. zarzutów przez prokuraturę Adamowicz zawiesił członkostwo w PO.

