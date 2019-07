Nie ma pomnika księdza, jest tablica z Gyddanyzc

Foto: tvn24 Video: tvn24

Jaka będzie nowa nazwa skweru? Jedna z propozycji to Gyddanyzc

16.03| Skwer nie powinien mieć nazwy. Gdyby jednak to było konieczne, to wtedy taką propozycję nieśmiałą rzuciłem, żeby była to nazwa nieosobowa. Skwer Gyddanyzc. Dlaczego? To jest najstarsza nazwa miasta Gdańska zapisana po łacinie po śmierci św. Wojciecha w 997 roku - mówi prof. Andrzej Januszajtis, znawca historii Gdańska. Pomysł spodobał się zastępcy prezydenta Gdańska, Piotrowi Borawskiemu.

