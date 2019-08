Rządowe obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Radni apelują o wspólne uczczenie





»

Będzie specjalna wystawa, wmurowanie kamienia węgielnego pod nowe muzeum, konferencje oraz odsłonięcie pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego. Wiceminister kultury Jarosław Sellin przedstawił plan obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Jak mówił, ta rocznica jest "najistotniejsza".

Podczas konferencji prasowej nt. programu obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej wiceminister kultury Jarosław Sellin określił tę rocznicę jako "najbardziej emocjonalną, najbardziej przeżywaną przez społeczeństwo polskie, najistotniejszą, jeśli chodzi o polską politykę historyczną".

Zaprezentował również spot towarzyszący wystawie "Fighting and Suffering", przygotowanej z okazji okrągłej rocznicy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Solidarność z ministerstwem chcą stworzyć konkurencję dla ECS. "NSZZ przekroczył czerwoną linię" Szef Solidarności... czytaj dalej » Sellin zwrócił również uwagę na kilka wydarzeń w programie obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej: w piątek rozpoczęła się międzynarodowa konferencja naukowa "Pakt dla wojny. Zmowa Hitler-Stalin z 23 sierpnia 1939 r. z perspektywy 80 lat od wybuchu II wojny światowej" a 1 września nastąpi otwarcie wystawy "Walka i Cierpienie. Obywatele polscy podczas II wojny światowej".

Konferencje, mecz, kamień węgielny i pomnik rotmistrza

1 września o godz. 4:45 odbędzie się także wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i Wojny 1939, które ma powstać w wyniku kontrowersyjnej specustawy, która wywłaszczyła między innymi miasto Gdańsk z terenów na Westerplatte – została ona podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę. 1 września odbędzie się również widowisko muzyczne "Tak zaczynała się wojna".

7 września z kolei odbędzie się mecz Gedanii z Lechią Lwów - drużyn, który miały rywalizować także 7 września 1939 roku. Zawodnicy będą ubrani w historyczne stroje. 17 września - w rocznicę agresji sowieckiej na Polskę - przy muzeum II Wojny Światowej nastąpi odsłonięcie pomnika rtm. Witolda Pileckiego.

Wiceminister przypomniał, że dwa lata temu wykonano badania wśród Polaków o stanie świadomości historycznej. - Zaskoczył nas i potwierdził pewną intuicję jeden wynik. Zapytaliśmy Polaków między innymi o to, o czym rozmawiają w domach, jeśli rozmawiają o historii. Ponad połowa odpowiedziała, że rozmawiają o latach II wojny światowej. To świadczy o tym, że to jest przeżycie niezwykłe, każda polska rodzina została tą tragedią dotknięta. Widać, że to jest ten moment w polskiej historii, który jest jednym z najważniejszych - ocenił.

"To logo nie jest własnością tego związku zawodowego. To jest własność ogólnonarodowa" Zawłaszczanie... czytaj dalej » Sellin przypomniał również, że kilka lat temu uruchomiono w ministerstwie kultury konkurs na scenariusze na film fabularny dotyczący polskiej historii. - Na ponad 800 pomysłów, które przyszły na konkurs, połowa dotyczyła czasów II wojny światowej - zauważył. - To też pokazuje, że mamy poczucie, że ani sobie, ani światu nie opowiedzieliśmy polskiego losu, polskiej historii czasów II wojny światowej, że nie wszystko zostało opowiedziane. Marzeniem bardzo wielu polskich filmowców jest to, żeby opowiadać historie z tego okresu - dodał.

Radni: stop agresji w debacie publicznej

W związku z obchodami głos zabrali też radni miasta Gdańska. Katarzyna Czerniewska ze stowarzyszenia Wszystko dla Gdańska zaproponowała stanowisko rady w sprawie obchodów. - Dokument opublikowany w formie apelu trafi pod obrady sesji Rady Miasta Gdańska w najbliższy czwartek – przekazała mediom. Aleksandra Dulkiewicz startowała w wygranych wyborach na prezydenta Gdańska z ramienia tego stowarzyszenia.

"W przededniu 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej i 39. rocznicy podpisania Porozumienia Gdańskiego, Rada Miasta Gdańska apeluje o wspólne godne uczczenie bohaterów walki i ofiar cywilnych II wojny światowej oraz twórców sukcesu Sierpnia ’80, o zachowanie pamięci historycznej wolnej od ideologicznych i politycznych interpretacji, oraz o porozumienie na rzecz przeciwdziałania brutalizacji debaty publicznej" - czytamy w dokumencie.

"Dziękujemy za solidarność". Autor logo "S" poparł ECS w sporze ze związkiem zawodowym Autor znaku... czytaj dalej » "W 2019 roku, roku Wolności i Solidarności, roku ważnych rocznic, chcemy im dziękować w sposób szczególny. Chcemy, bez względu na sympatie polityczne, wspólnie upamiętniać ich heroiczną postawę, wspólnie czcić m.in. poprzez godne uroczystości rocznicowe, a także współpracę środowisk społecznych, kombatantów, historyków oraz władz państwowych i samorządowych na rzecz projektowania i budowy muzeum na Westerplatte" - napisano w apelu.

By godnie uczcić bohaterów

"Historyczne doświadczenia Gdańska, Polski i Europy – zarówno te z poprzedniego stulecia, jak i niedawne zabójstwo śp. prezydenta Pawła Adamowicza – wymagają od nas powstrzymania agresji w życiu publicznym. Dlatego apelujemy do wszystkich ludzi dobrej woli, do uczestników sporów politycznych ze wszystkich stron, do środków masowego przekazu, do autorytetów duchownych i świeckich o złagodzenie języka debaty, oraz stanowczą reakcję we wszystkich przypadkach przekraczania granic kultury wypowiedzi, a tym bardziej agresji fizycznej. Szczególna odpowiedzialność ciąży na władzach publicznych, do których apelujemy o skuteczne ściganie przestępstw z nienawiści i brak tolerancji dla nieetycznych postaw urzędników bez względu na to, po której stronie politycznego sporu znajdują się sprawcy i pokrzywdzeni" – czytamy dalej w stanowisku.

- Chcielibyśmy, by na przełomie sierpnia i września 2019 roku z Gdańska poszło mocne przesłanie, że chcemy wspólnie, w sposób godny uczcić pamięć bohaterów i ofiar cywilnych obydwu totalitaryzmów, zarówno II wojny światowej, jak i stalinowskiego. To godne czczenie zobowiązuje nas do zachowania obiektywnej pamięci historycznej, do nieinterpretowania jej według wskazówek ideologicznych, czy też politycznych. Zobowiązuje nas również do powstrzymywania się od agresji tak, by hasło +Nigdy więcej wojny+ było prawdziwe i obecne w codziennym życiu każdego z nas - dodała Katarzyna Czerniewska.

