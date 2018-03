Zakrył tablice z nazwą ulicy Lecha Kaczyńskiego

1.03|Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku zamontował tablice z nową nazwą dawnej ulicy Dąbrowszczaków. Teraz jest to ulica prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Już następnego dnia policja dostała zgłoszenie o zniszczeniu i zakryciu tablic. Kto je pomalował nie wiadomo, kto zakrył tak. On sam tego nie ukrywał, mówił otwarcie dlaczego to zrobił.

