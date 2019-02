Pierwszy w Gdańsku sklep społeczny dla potrzebujących. "Tu klienci nie płacą za jedzenie"





W Gdańsku ruszył pierwszy w mieście sklep społeczny. Można tu dostać wędliny, nabiał, warzywa, owoce i słodycze. Klienci nie płacą za produkty. Wystarczy, że pokażą skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Osoby potrzebujące, które nie mają takiego skierowania też mogą przyjść - godzinę przed zamknięciem punktu.

Sklep społeczny to inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i Trójmiejskiego Banku Żywności.

Punkt znajduje się przy ulicy Wolności 52 w Nowym Porcie w Gdańsku. Działa w poniedziałki i piątki w godzinach od 10 do 13 oraz w środy w godzinach od 13 do 16.

- Przyjmujemy osoby, które pokażą nam bon, który można dostać z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Są to osoby potrzebujące żywności. My nie wnikamy w to, z jakich powodów ktoś tej żywności potrzebuje - mówi Małgorzata Bierejszyk, Trójmiejski Bank Żywności.

W sklepie można dostać m.in. warzywa, owoce, mięso, wędliny, sery, mleko, czy słodycze.

- To są produkty, które dają nam sklepy. Najczęściej markety, ale też mniejsze punkty - tłumaczy Bierejszyk.

Zamiast pieniędzy, punkty

Na razie z oferty sklepu skorzystać mogą przede wszystkim klienci Centrum Pracy Socjalnej MOPR-u w Nowym Porcie, Brzeźnie i Letnicy.

Osoby potrzebujące otrzymują co miesiąc 200 punktów do dyspozycji i w ten sposób "płacą" za jedzenie.

- Każdy produkt to określona wartość punktów. Najwięcej punktów mają wyroby takie, jak mięso, ryby, wyroby garmażeryjne, czy słodycze. Najtańsze punktowo są warzywa i owoce - tłumaczy Sylwia Ressel z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie.

Jak mówi Ressel, jeśli ktoś potrzebuje jedzenia, może przyjść godzinę przed zamknięciem sklepu - wtedy skierowania od MOPR-u nie są potrzebne. Wystarczy, że taka osoba złoży oświadczenie.

- Dla nas jest to sygnał, ponieważ mamy informacje o takich osobach, które być może nie są naszymi klientami, a rzeczywiście ta pomoc jest im potrzebna. Mogły nie zgłosić się do pomocy społecznej z różnych powodów, a przyjść do sklepu zawsze jest prościej - mówi Ressel.

Projekt ma charakter pilotażowy - skierowania wydaje obecnie tylko Centrum Pracy Socjalnej nr 2 w Nowym Porcie, przede wszystkim swoim klientom. W trybie interwencji taka pomoc może zostać przyznana również potrzebującym osobom z innych rejonów Gdańska.

