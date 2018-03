Foto: TVN/ Twitter Video: tvn24

Radna Kołakowska twierdzi, że chciała ogolić "postawę"

15.01 | Zaczął się proces w sprawie przeciw radnej Prawa i Sprawiedliwości Annie Kołakowskiej, która zamieściła wpis o posłance Platformy Obywatelskiej Agnieszce Pomaskiej: "Trzeba to coś złapać i ogolić na łyso". Pomaska twierdzi, że to nawoływanie do przemocy wobec niej, radna uważa, że wyrażała w ten sposób tylko dezaprobatę.

»