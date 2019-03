W niedzielę wybory w Gdańsku, o fotel prezydenta powalczy trzech kandydatów

Przedterminowe wybory na prezydenta Gdańska odbędą się w niedzielę, 3 marca. Są one konsekwencją wygaśnięcia mandatu prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł 14 stycznia, po tym jak dzień wcześniej został zaatakowany nożem przez 27-letniego Stefana W. podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

- Te wybory, jeśli wziąć pod uwagę ich przebieg, praktycznie nie różnią się od tych, które były na jesieni. Różnica w porównaniu z jesiennymi jest taka, że wybory są od początku tylko jednego organu czyli prezydenta miasta – informuje sędzia Marek Jasiński, komisarz wyborczy w Gdańsku.

Są jednak drobne różnice, jeśli chodzi o ilość obwodów wyborczych – jest ich o trzy mniej. Urząd Miasta prosi więc mieszkańców, by wcześniej upewnili się, gdzie mieści się ich aktualny lokal wyborczy. Informacje można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

Sposób głosowania nie odbiega od tego, który obowiązywał w ostatnich wyborach - głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak "X" (co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki) na karcie do głosowania w kratce z lewej strony obok nazwiska kandydata. Jeśli postawimy znak „X” w kratce przy nazwisku więcej niż jednego kandydata, nie postawimy go wcale lub postawimy go w kratce przy nazwisku kandydata skreślonego przez komisję wyborczą – nasz głos będzie traktowany jako nieważny.

Od północy z piątku na sobotę zacznie obowiązywać cisza wyborcza w związku z wyborami w Gdańsku. Będzie trwała do 3 marca, do zamknięcia lokali wyborczych, co planowo ma nastąpić o godz. 21.

Jeśli w I turze żaden z kandydatów nie uzyska ponad 50 procent głosów, konieczna będzie druga tura, która odbyłaby się wówczas w niedzielę za dwa tygodnie.

Trzech kandydatów

O najwyższy urząd w Gdańsku ubiegają się: p.o. prezydenta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz (bezpartyjny komitet "Wszystko dla Gdańska"), reżyser filmów dokumentalnych Grzegorz Braun związany z Organizacją Monarchistów Polskich oraz działacz katolicki i przedsiębiorca budowlany Marek Skiba z komitetu "Odpowiedzialni-Gdańsk".

W wyborach samorządowych, które miały miejsce jesienią 2018 roku Aleksandra Dulkiewicz była szefową sztabu wyborczego Pawła Adamowicza. Po wygranych przez niego wyborach została jego pierwszym zastępcą.

Kampania wyborcza nie była zbyt intensywna, na co wpływ miał nagły charakter wyborów, a także żałoba po śmierci prezydenta Adamowicza. Przez ostatnie dni ważnym tematem był demontaż pomnika księdza Henryka Jankowskiego. CZYTAJ WIĘCEJ>>

