Mieli przebijać opony w samochodach, w kieszeni reklamy usług wulkanizacyjnych





Foto: tvn24 | Video: TVN24 Gdańsk Uszkodzonych zostało osiem aut

Gdańska policja zatrzymała cztery osoby, które miały przebić opony w ośmiu autach zaparkowanych przy ul. Sychty. W kieszeni jednego z nich znaleziono wizytówki reklamujące usługi wulkanizacyjne. Cała czwórka prawdopodobnie usłyszy zarzuty niszczenia mienia, a policjanci ustalają, co było rzeczywistą przyczyną wandalizmu.

W piątek tuż przed godz. 1 w nocy policjanci odebrali alarmujący telefon. Świadek przekazał, że widział jak cztery osoby, idąc ul. Sychty, przebijają opony w zaparkowanych samochodach. W większości niszczyli wszystkie lub trzy koła. Grupa miała także zbić szybę w klatce pobliskiego bloku.

- Natychmiast został wysłany tam patrol. Podejrzanych zatrzymaliśmy przy ul. Grunwaldzkiej kilka minut później. To trzech mężczyzn w wieku 22-35 lat oraz 19-letnia kobieta – relacjonuje asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Nóż i reklama wulkanizatora

W trakcie przeszukania jednego z mężczyzn policjanci znaleźli nóż oraz plik wizytówek reklamujących serwis ogumienia. Jego kolega był pijany – miał 0,5 promila alkoholu we krwi. Wszyscy trafili do policyjnej celi. Zostaną przesłuchani i prawdopodobnie usłyszą zarzuty uszkodzenia mienia za co maksymalnie grozi 5 lat więzienia. - Będziemy także ustalali motyw tego, co zdarzyło się przy ulicy Sychty – przekonuje Kamińska.

Policyjni technicy zabezpieczyli dowody na ul. Sychty. Przesłuchiwani są także poszkodowani. Na razie nie wyceniono jeszcze strat – na razie policji wiadomo o ośmiu uszkodzonych samochodach.

Jedna z poszkodowanych osób powiedziała nam, że przebito jej trzy opony. – Stało się nieszczęście. Prawdopodobnie tutejsza młodzież to zrobiła – twierdzi. Była już na komendzie. Nie liczy na to, że sprawcy zwrócą jej pieniądze za naprawę. – Będzie na pewno ciężko ściągnąć od nich jakiekolwiek pieniądze – uważa.

