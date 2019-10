"Wystarczyłoby, żeby ten pan krzyknął, a zaczął strzelać"





Prokuratura Okręgowa w Gdańsku chce wyłączenia ze śledztwa w sprawie użycia broni przez oficera Wojska Polskiego w niedzielę w nocy w Gdańsku. Postrzelił on dwóch młodych mężczyzn, których, jak wyjaśniał, wziął za włamywaczy. Kolega postrzelonych: była impreza, to był dziecinny wybryk.

Śledztwo w sprawie postrzelenia dwóch mężczyzn w wieku 21 i 23 lat, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę przy ulicy Lendziona w Gdańsku, nie będzie prowadzone przez tamtejszą prokuraturę.

Oficer postrzelił dwóch mężczyzn. "Próbowali wejść do jego domu". Dwa śledztwa prokuratury Dwóch mężczyzn w... czytaj dalej » Jak tłumaczy Grażyna Wawryniuk, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, mężczyzna, który strzelał, jest oficerem Wojska Polskiego, który pełni funkcję prokuratora wojskowego, ale prowadził także sprawy cywilne w Prokuraturze Rejonowej w Gdańsku.

Zdecyduje Prokuratura Krajowa

- W związku z tym podjęta została decyzja dotycząca wniosku o wyłączenie prokuratury okręgu gdańskiego od prowadzenia postępowania w tej sprawie – mówi nam Wawryniuk. W ramach tego postępowania wyjaśniana będzie zasadność oraz prawidłowość użycia broni przez oficera WP, więc śledczy chcą uniknąć zarzutów braku bezstronności.

Sprawa trafi na razie do Prokuratury Krajowej, a ta zdecyduje, czy będzie ją prowadzić sama, czy przekaże ją innej prokuraturze.

Jednocześnie Wawryniuk zaznacza, że drugie śledztwo – w sprawie próby włamania – będzie się toczyć normalnie i prokuratorzy już rozpoczęli pracę, by ustalić przebieg wydarzeń.

Co stało się feralnego wieczora? Obaj postrzeleni są studentami i mieli wcześniej brać udział w imprezie w budynku sąsiadującym z domem prokuratora, jak opowiedział nam ich kolega.

"Nikt się nie chciał włamywać"

- Koledzy zeszli na dół na papierosa. Wskoczyli na przyczepę kempingową, bo chcieli zapalić papierosa w dziwnym miejscu. Jeden z nich wszedł rzeczywiście na tę posesję obok i usłyszeliśmy strzały. Nie liczyłem, ile ich było, ale na pewno przynajmniej trzy. Chwilę później jeden z kolegów dotarł i byłem przerażony, bo zauważyłem ranę postrzałową na przedramieniu i draśnięcie na łydce – opowiada. Drugi zemdlał przed wejściem do kamienicy. Stracił sporo krwi.

- Nikt się nie chciał włamywać, nie mieli żadnego plecaka, żadnego sprzętu, tylko papierosy. To był dziecinny wybryk. Wystarczyłoby pewnie, żeby ten pan krzyknął jakieś przekleństwo, to od razu by poszli, a zaczął strzelać – uważa kolega postrzelonych.

Ranni mężczyźni są w szpitalu. - Obydwaj doznali ran postrzałowych, jeden z nich ma ranę postrzałową pachwiny, drugi dwie rany - ramienia i nogi – poinformowała Wawryniuk. Dodała, że stan poszkodowanych jest stabilny, ale nie na tyle, aby przeprowadzić z nimi czynności procesowe. Nie zostali więc jeszcze przesłuchani.

Oficer miał przekazać śledczym, że oddał strzały, ponieważ 21- i 23-latek próbowali wejść do jego mieszkania. - W ocenie prokuratora było to usiłowanie wdarcia się do budynku. Wnioskował tak na podstawie ich zachowania na terenie swojej posesji - tłumaczy Wawryniuk. Przekazała także, że oficer Wojska Polskiego miał pozwolenie na broń i był trzeźwy.

Swoje czynności prowadzi również Żandarmeria Wojskowa.

