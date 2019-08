Prezydent podpisał kontrowersyjną specustawę w sprawie budowy muzeum na Westerplatte

Specustawa dotycząca Westerplatte została podpisana przez prezydenta, mimo protestów wielu środowisk i opozycji. Według jej zapisów państwo przejmie część gruntów na półwyspie i przekaże je Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pod budowę plenerowej wystawy.

Kancelaria Prezydenta podała, że Andrzej Duda w czwartek, 1 sierpnia podpisał ustawę w sprawie budowy Muzeum Westerplatte i Wojny 1939 – Oddziału Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Ta specustawa zakłada wywłaszczenie właścicieli gruntów - w tym miasta Gdańsk - z terenów, na których we wrześniu 1939 roku trwała obrona Westerplatte.

Ustawa - jak przekonują jej pomysłodawcy i zwolennicy - ma usprawnić budowę plenerowego Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Projekt ustawy autorstwa posłów Prawa i Sprawiedliwości od początku był krytykowany przez opozycję oraz władze Gdańska.

Zbudują muzeum

Specustawa określa m.in. inwestycje w zakresie budowy placówki, w tym roboty budowlane, dostawy lub usługi z tym związane, a także jego lokalizację na terenie obejmującym obszar położony na półwyspie Westerplatte w Gdańsku. Wymienia też konkretne działki lokalizacji placówki leżące w granicach administracyjnych miasta Gdańska w obrębie geodezyjnym nr 062 - to teren, gdzie co roku odbywają się uroczystości upamiętniające wybuch II wojny światowej.

Grunty na półwyspie Westerplatte należą do kilkunastu właścicieli - są wśród nich m.in. Straż Graniczna, a także prywatne i państwowe firmy. Jednak większość terenu, na którym w okresie międzywojennym działała Wojskowa Składnica Tranzytowa, należy dziś do miasta Gdańsk. Jest to ok. 9 ha na półwyspie, na którym to terenie znajdują się relikty budowli obronnych stanowiących niegdyś elementy składnicy, a także wzgórze z Pomnikiem Obrońców Wybrzeża.

Westerplatte stało się "zakładnikiem" sporu politycznego

Własne plany, co do Westerplatte miało także miasto Gdańsk. W jego imieniu Muzeum Gdańska planowało stworzyć na półwyspie placówkę muzealną. Władze Gdańska oraz część środowiska muzealników, historyków i naukowców, krytykowało specustawę od momentu złożenia jej projektu.

20 lipca prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz poinformowała, że wysłała list do prezydenta RP z prośbą o zawetowanie specustawy lub skierowanie jej do Trybunału Konstytucyjnego.

Dzień później podobnym apelem zwróciło się w liście wysłanym do prezydenta ponad 130 naukowców i dziennikarzy. "W naszym przekonaniu akt ten został uchwalony z naruszeniem norm prawa polskiego i europejskiego. O jego wadliwości świadczy również to, że oparty został na fałszywych twierdzeniach, jakoby teren Westerplatte był zaniedbany" - napisano w liście.

Jak ocenili naukowcy i dziennikarze podpisani pod listem, "Westerplatte stało się 'zakładnikiem' generowanego przez rząd sporu nie tyle o historię czy tożsamość, ile o zakres władzy i możliwość realizacji własnych celów".

Z kolei 22 lipca na terenie półwyspu, przed ruinami koszar, które były częścią polskiej Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte, pojawiły się transparenty z napisami krytykującymi specustawę. Rozwiesili je pracownicy miejskiego Muzeum Gdańska w ramach protestu przeciw specustawie.

