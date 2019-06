Pożar kościoła w centrum Gdańska





»

Strażacy dogaszają pożar kościoła pod wezwaniem świętego Piotra i Pawła w Gdańsku. Jak przekazał w rozmowie z TVN24 starszy brygadier Marian Hinca, rzecznik komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Gdańsku, na miejscu pracowało 27 zastępów.

Informację o pożarze kościoła strażacy otrzymali o godzinie 6.02. Jak poinformował w rozmowie z Kontaktem 24 młodszy brygadier Jacek Jakubczyk, rzecznik prasowy komendy miejskiej straży pożarnej w Gdańsku, "płonęło około 100 metrów dachu".

Pożar gasi 27 zastępów straży pożarnej

Sprawa pożaru gorzowskiej katedry trafi do sądu. Proboszczowie oskarżeni o zaniedbania Prokuratura... czytaj dalej » Starszy brygadier Marian Hinca, rzecznik komendanta wojewódzkiego straży pożarnej w Gdańsku, w rozmowie z TVN24 około godziny 7.30 poinformował, że strażakom udało się zlokalizować pożar. - W naszym języku to oznacza, że pożar nie rozprzestrzenia się - wyjaśnił.



- Na miejscu pracuje cały czas 27 zastępów straży pożarnej, jest pomorski komendant wojewódzki, który prowadzi działania ratownicze - dodał Hinca.

W rozmowie z Polską Agencję Prasową Jacek Jakubczyk, rzecznik Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku poinformował, że strażakom udało się nie dopuścić do przeniesienia się ognia na główną część dachu.



Ponieważ użyta do gaszenia woda kapie z części dachowej do wnętrza kościoła, strażacy zabezpieczają też folią niektóre zabytkowe elementy stanowiące wyposażenie kościoła. Strażacy wynieśli też ze świątyni część jej wyposażenia.

Prezydent Gdańska: dzięki za błyskawiczną akcję

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz napisała na Twitterze po godzinie 8. rano, że "wczesnym rankiem" otrzymała "smutną wiadomość" o pożarze.

"Pożar został ugaszony. Trwają prace porządkowe i zabezpieczające. W akcji brało udział około 100 strażaków, z Gdańska oraz zastępy z innych powiatów i OSP. Dzięki za błyskawiczną akcję!" - napisała prezydent.



Wczesnym rankiem dotarła do mnie smutna wiadomość o pożarze dachu kościoła Piotra i Pawła. Pożar został ugaszony. Trwają prace porządkowe i zabezpieczające. W akcji brało udział około 100 strażaków, z Gdańska oraz zastępy z innych powiatów i OSP. Dzięki za błyskawiczną akcję! pic.twitter.com/K9HkLTkT9E — Aleksandra Dulkiewicz (@Dulkiewicz_A) June 2, 2019

Abp Głódź: dziękuję odważnym strażakom

Metropolita gdański arcybiskup Sławoj Leszek Głódź podziękował "dzielnym i odważnym" strażakom, którzy brali udział w akcji gaśniczej. - To oni uratowali kościół - podkreślił.

Według abp Głódzia, wewnątrz świątyni ogień nie wyrządził żadnych szkód. - Tyle tylko, że jest trochę wody w prezbiterium, na posadzce i w zakrystii. Natomiast spłonął dach nad zakrystią z jednej strony, 200 metrów. A całość kościoła ma ćwierć hektara - zaznaczył.

Abp Głódź zapewnił, że w ciągu miesiąca w części głównej katedry będzie można celebrować msze święte. - Łaska Boża i Opatrzność czuwały przy tej tragedii - dodał hierarcha.

Kościół z XIV wieku

Kościół św. Piotra i Pawła jest zlokalizowany na terenie Starego Przedmieścia. Jego budowę rozpoczęto pod koniec XIV wieku. Kościół był wielokrotnie przebudowywany i odbudowywany po zniszczeniach, w tym pożarach, do których doszło m.in. w 1424 r., 1521 r. i 1580 r. Także w czasie działań wojennych w 1945 r. świątynię zniszczył pożar. Stopniowo była ona odbudowywana.

Źródło: TVN24, Google Maps Kościół pw. św. Piotra i Pawła w Gdańsku