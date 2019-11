Zarzuty dla dwóch policjantów z Gdańska. "Dopuszczali się w swojej pracy licznych przestępstw"

Gdańska prokuratura zarzuciła w sobotę dwóm gdańskim policjantom stosowanie przemocy i poniżanie osób, wobec których podejmowali interwencje. Funkcjonariusze mieli dopuszczać się tych przestępstw od czterech lat, a swoje zachowanie filmowali na prywatny użytek. Obaj zostaną wydaleni ze służby.

Dwóch funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku zatrzymali w czwartek późnym wieczorem policjanci z gdańskiego Biura Spraw Wewnętrznych. W sobotę gdańska prokuratura rejonowa postawiła każdemu z funkcjonariuszy po 10 zarzutów. Dotyczyły one czynów, do których doszło w 2016, 2018 i 2019 roku.

Szturchanie, popychanie, zachęcanie do picia alkoholu

Wawryniuk podała, że mężczyznom zarzucono przekroczenie uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych, słowne poniżanie, stosowanie gróźb i przemocy w stosunku do osób, wobec których podejmowali czynności. Policjanci mieli też zmuszać te osoby do zachowań, które mogły zagrażać ich zdrowiu. W niektórych sytuacjach nie podejmowali działań, choć zdrowie danej osoby mogło być zagrożone.

Rzeczniczka wyjaśniła, że w trakcie jednej z interwencji funkcjonariusze "zachęcali nietrzeźwą osobę do niezwłocznego wypicia pół litra alkoholu, co stwarzało zagrożenie dla zdrowia tego mężczyzny". Wobec innej osoby policjanci mieli używać przemocy (szturchać ją i popychać), chcąc ją zmusić do wyjawienia informacji.

Wawryniuk poinformowała, że w przypadku jednej z interwencji policjanci mieli też dokonać fałszerstwa w dokumentacji służbowej: podali w niej nieprawdziwe dane o czasie interwencji, o jej przebiegu i o jej zakończeniu.

Filmy pokazujące zachowanie policjantów

Grażyna Wawryniuk zaznaczyła, że za popełnienie czynów zarzucanych policjantom Kodeks karny przewiduje do pięciu lat więzienia.

- Analiza tych filmików dała podstawę do zatrzymania i postawienia funkcjonariuszom zarzutów - dodała.

"W sprzeczności z jakąkolwiek etyką"

O zatrzymaniu policjantów poinformowało w piątek biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

"Wczoraj późnym wieczorem policjanci z gdańskiego BSW zatrzymali dwóch funkcjonariuszy z gdańskiej komendy miejskiej. Te błyskawiczne działania zostały podjęte po tym, jak okazało się, że obaj zatrzymani dopuszczali się w swojej pracy licznych przestępstw" - czytamy w komunikacie na stronie pomorskiej policji.

Nieoficjalnie: mieli znęcać się nad bezdomnym

Biuro prasowe KWP poinformowało też, że obaj policjanci "są zawieszeni w obowiązkach i pozostają w dyspozycji prokuratury", podjęto też działania, "które spowodują wyrzucenie obu mężczyzn ze służby w policji".

"Poza tym za przestępstwa, których się dopuszczali, grożą im także konsekwencje karne" – dodano.



Z informacji uzyskanych nieoficjalnie przez lokalne media, a potwierdzonych – również w nieoficjalnych źródłach przez PAP - wynikało, że funkcjonariusze mieli m.in. poniżać bezdomnego mężczyznę i znęcać się nad nim.

