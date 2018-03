11 kilogramów marihuany o wartości prawie pół miliona złotych, sześć osób zatrzymanych





Foto: KMP Gdańsk | Policja ujawniła ponad 11 kilogramów marihuany. Sześć osób zatrzymanych

Gdańscy policjanci zatrzymali sześć osób, podejrzewanych o wprowadzanie do obrotu znacznej ilości narkotyków. Policjanci znaleźli łącznie 11 kilogramów marihuany o czarnorynkowej wartości ponad 450 tysięcy złotych. Zatrzymani trafili do aresztu. Jeden z mężczyzn usłyszał już zarzuty.

W zamrażarce i szafie policja znalazła dwa kilogramy narkotyków. 25-latek w areszcie Kiedy 25-latek... czytaj dalej » Zatrzymani to czterej mężczyźni w wieku 24 i 26 lat oraz dwie kobiety w wieku 24 i 27 lat.

- Te osoby były podejrzewane między innymi o posiadanie znacznych ilości środków odurzających. Byli oni już od pewnego czasu w zainteresowaniu policjantów - informuje asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Do pierwszego z zatrzymań doszło w środę, 21 marca. Policjanci zatrzymali samochód osobowy, w którym było dwóch 24-latków. Podczas przeszukania auta, funkcjonariusze znaleźli karton z ponad kilogramem marihuany. Jeden z mężczyzn miał ukryte jeszcze kilka porcji narkotyku w bieliźnie.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano kolejne osoby.

- Kryminalni weszli do jednego z budynków na terenie miasta. Tam zatrzymali 27-letnią kobietę oraz 26- letniego mężczyznę. W pomieszczeniu, w którym przebywali, znaleźli w sumie 10 kilogramów suszu roślinnego, który był zapakowany w kartony - mówi Kamińska.

Policjanci zabezpieczyli narkotyki i przekazali je biegłemu z zakresu chemii. Ten wydał już opinię. - Jest to blisko 11 tysięcy porcji środka odurzającego o wartości przekraczającej 450 tysięcy złotych - informuje rzecznik.

Obecnie funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności tej sprawy. Ustalają między innymi źródło pochodzenia środków odurzających.

W trakcie przeszukania pomieszczeń policjanci zabezpieczyli także laptopy, telefony komórkowe oraz 18 tysięcy złotych na poczet przyszłych kar.

Do kolejnych zatrzymań osób mających związek z tą sprawą doszło na ulicach Gdańska - Policjanci z wydziału narkotykowego zatrzymali kolejnych dwóch mężczyzn, jadących BMW - mówi Kamińska.

Grozi im do 12 lat więzienia

Wszystkie zatrzymane osoby trafiły do policyjnego aresztu.

W czwartek jeden z mężczyzn usłyszał zarzut posiadania znacznych ilości narkotyków oraz uczestniczenia w obrocie znaczną ilością środków odurzających. Sąd zastosował wobec tego mężczyzny areszt.

- Dwie kobiety i mężczyzna zostali przesłuchani w charakterze świadków. W piątek zostali oni zwolnieni z aresztu - informuje Kamińska.

Jeszcze dwóch mężczyzn czeka w policyjnej celi na posiedzenie aresztowe.

Według Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, za wprowadzanie do obrotu znacznych ilości środków odurzających grozi do 12 lat więzienia. Natomiast za udzielanie oraz posiadanie znacznych ilości środków odurzających grozi do 10 lat pozbawienia wolności.

