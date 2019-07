Kradzieże w oku kamery. Policja szuka mężczyzn z nagrań





Dwóch mężczyzn i dwie kradzieże jednego dnia w Gdańsku. Oba zdarzenia zarejestrowały kamery zamontowane w lokalach. Policja publikuje teraz nagrania i prosi o pomoc w ustaleniu sprawców.

Nastolatkowie ukradli uszkodzone auto. Wpadli, bo chcieli je naprawić 15- i 16-latek... czytaj dalej » Obie kradzieże miały miejsce 5 czerwca tego roku w dwóch różnych lokalach w Gdańsku. Policja zabezpieczyła nagrania z monitoringów, a teraz je udostępnia i prosi o pomoc w ustaleniu sprawców.

Portfel

Przed godziną 3 w nocy do jednego z gdańskich klubów wszedł około 30-letni mężczyzna.

Na nagraniu widać, jak pewnym krokiem wchodzi do środka i się rozgląda. Nagle zauważa coś na blacie, rozgląda się, chowa to pod koszulkę i odchodzi.

- Ukradł pozostawiony na ladzie portfel - mówi st. asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Jak dodaje, na filmie widać mężczyznę w wieku 30-35 lat, szczupłej budowy ciała, ubranego w kolorową koszulkę, krótkie spodenki i buty sportowe. Mężczyzna ma na ciele charakterystyczne tatuaże.

Źródło: KMP Gdańsk Kradzież portfela w Gdańsku. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Powiadom policję

Telefon

Tego samego dnia, kilka godzin później, w jednej z gdańskich restauracji także doszło do kradzieży.

- Około godziny 12.00 wszedł mężczyzna, który wziął do ręki kartę menu, podszedł do jednego ze stolików, przy którym siedział pokrzywdzony i nawiązał z nim rozmowę. Sprawca podczas rozmowy, zasłonił kartą telefon i, wykorzystując nieuwagę pokrzywdzonego, ukradł go - informuje Kamińska.

Telefon ma wartość około 3,5 tysiąca złotych.

Mężczyzna, którego nagrała kamera, jest w wieku 20-25 lat, ma szczupłą budowę ciała. Był ubrany w kolorową bluzę, szaro-czarne buty sportowe, spodnie dżinsowe z charakterystycznymi przetarciami.

Źródło: KMP Gdańsk Kradzież telefonu w Gdańsku. Rozpoznajesz tego mężczyznę? Powiadom policję

Osoby, które rozpoznają mężczyzn lub mają informacje o miejscu pobytu proszone są o kontakt z Komisariatem Policji II w Gdańsku przy ul. Długa Grobla 4, tel.: 58 328 44 22 lub 58 328 45 00. Zapewniamy anonimowość. Komenda Miejska Policji w Gdańsku

