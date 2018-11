Miał w tramwaju złapać chłopca za krocze, poszkodowanych dzieci jest więcej. Podejrzany usłyszał zarzuty





67-latek usłyszał sześć zarzutów dotyczących "dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec sześciu osób małoletnich". Mężczyzna trafił do aresztu, grozi mu do 12 lat więzienia. Jak ustalili jednak policjanci, możliwe, że osób poszkodowanych jest więcej. - Mógł dopuszczać się tych przestępstw od co najmniej kilku lat - informują funkcjonariusze.

Policjanci zaczęli badać sprawę po tym, jak dziennikarz portalu trojmiasto.pl poinformował o wpisie na jednym z portali społecznościowych - w gdańskim tramwaju starszy mężczyzna miał złapać za krocze małego chłopca. Wpis został zamieszczony przez świadka tego przestępstwa.

- Policjanci po otrzymaniu maila od razu zaczęli weryfikować wszystkie informacje na ten temat. Praca śledczych była utrudniona, ponieważ nikt nie złożył zawiadomienia w tej sprawie - mówi asp. Karina Kamińska z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku.

Policjantom udało się dotrzeć do poszkodowanego dziecka. Jak się okazało, nie był on jedyną ofiarą mężczyzny.

- Prowadzący sprawę policjanci zaczęli sprawdzać zapisy z kamer monitoringu, dotarli do pokrzywdzonego chłopca oraz do osób, które pod postem zamieściły wpisy świadczące o tym, że podejrzewany mężczyzna mógł dopuszczać się tych przestępstw od co najmniej kilku lat - tłumaczy Kamińska. Według ustaleń policji, miał to robić m.in. w tramwajach i autobusach komunikacji miejskiej.

Możliwe, że poszkodowanych dzieci jest więcej

Podejrzany 67-latek został zatrzymany w poniedziałek rano i doprowadzony do Prokuratury Rejonowej Gdańsk Wrzeszcz.

- Prokurator przesłuchał go i przedstawił mu zarzuty, które dotyczyły dopuszczenia się innej czynności seksualnej wobec sześciu osób małoletnich, zawnioskował również o aresztowanie mężczyzny, a sąd przychylił się do tego wniosku - mówi Kamińska.

Mężczyźnie grozi do 12 lat więzienia.

Jak podkreślają policjanci, sprawa jest rozwojowa. Możliwe, że poszkodowanych dzieci jest więcej.

Prosimy osoby, które mogły być ofiarą 67-letniego mężczyzny o to, aby zgłaszały się do policjanta prowadzącego sprawę, dzwoniąc pod numer telefonu 58 321 63 30 lub lub (58) 321-60-16. Informacje można też przesyłać na adres e-mail: rzecznik.gdansk@gd.policja.gov.pl KMP Gdańsk

