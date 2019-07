"Ona uderzyła go w twarz, on bił pałką teleskopową". Para 19-latków z zarzutami





Para 19-latków kłóciła się w środku nocy. Spór chciał przerwać jeden z mieszkańców. - Młodzi ludzie awanturowali się, rzucali butelkami. Interweniujący próbował ich uspokoić między innymi w obawie o swoje zaparkowane w pobliżu auto – powiedziała asp. Karina Kamińska z gdańskiej policji. W odpowiedzi mężczyzna został pobity. Teraz nastolatkowie usłyszeli zarzuty.

"Zadzwoniła, że pilnie potrzebuje pomocy, bo najprawdopodobniej jej dziecko nie żyje" Zadzwoniła do... czytaj dalej » O zatrzymaniu pary 19-latków, która miała dopuścić się pobicia, poinformowała w czwartek asp. Karina Kamińska, oficer prasowa Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku.

Jak wyjaśniła, nastolatkom przedstawiono zarzuty pobicia o charakterze chuligańskim, czyli takiego, które miało miejsce m.in. publicznie i bez powodu. Za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara do trzech lat więzienia.

Policjantka poinformowała, że do pobicia doszło 25 czerwca około godz. 2 w nocy w Oliwie, przy ul. Grunwaldzkiej - głównej ulicy przelotowej przez Gdańsk.



Wezwani na miejsce policjanci w rozmowie z pokrzywdzonym oraz świadkami zdarzenia ustalili, że mężczyzna został zaatakowany przez nieznaną mu młodą dziewczynę i chłopaka po tym, jak próbował uciszyć trwającą między nimi głośną kłótnię.

- Młodzi ludzie awanturowali się, rzucali też butelkami. Interweniujący próbował ich uspokoić między innymi w obawie o swoje, zaparkowane w pobliżu auto – powiedziała Kamińska.



Dodała, że w odpowiedzi na interwencję, para zaatakowała mężczyznę. Został on uderzony przez młodą kobietę w twarz, a nastolatek bił go pałką teleskopową – wyjaśniła Kamińska.



Dodała, że obrażenia, jakich doznał pokrzywdzony, były na tyle dotkliwe, że konieczna była pomoc medyczna.



Według policji, dzięki analizie monitoringu oraz rozmowom ze świadkami zdarzenia policjantom udało się ustalić rysopisy napastników, a następnie ich tożsamość. Obydwoje zostali zatrzymani i doprowadzeni do policyjnego aresztu. W środę postawiono im zarzuty.

