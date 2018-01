Pijany przyszedł do pracy i wsiadł do koparki. Jak ustaliła prokuratura, wjeżdżając do wykopu przewrócił innego pracownika i przeciągnął go klika metrów po ziemi. Mężczyzna w ciężkim stanie trafił do szpitala. Okazało się, że kierowca miał zakaz prowadzenia pojazdów. W środę usłyszał zarzuty. Grozi mu 12 lat więzienia.